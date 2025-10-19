به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی‌بابایی نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی که در رأس هیئتی پارلمانی برای شرکت در یکصد و پنجاه و یکمین نشست مجمع اتحادیه بین‌المجالس جهانی (IPU) عازم ژنو شده است، طی سخنانی با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم فلسطین، تأکید کرد: امروز جامعه جهانی و نهادهای بین‌المللی از انجام مأموریت اصلی خود در دفاع از صلح، عدالت و کرامت انسانی بازمانده‌اند و در چنین شرایطی، پارلمان‌ها به‌عنوان نمایندگان واقعی ملت‌ها باید صدای وجدان بیدار بشریت باشند.

حاجی بابایی با بیان اینکه اکنون زمان اقدامات عملی علیه رژیم صهیونیستی فرا رسیده است، گفت: بر اساس آخرین تحولات منطقه، جمهوری اسلامی ایران پیشنهادهای مشخصی برای مقابله با جنایات رژیم صهیونیستی ارائه می‌کند.

وی در ادامه افزود: این پیشنهادها به شرح زیر اعلام شد:

۱. تصویب قوانین الزام‌آور توسط پارلمان‌های کشورهای اسلامی برای تحریم کامل اقتصادی، تجاری و سیاسی رژیم صهیونیستی.

۲. ایجاد کمیته پارلمانی ویژه در چارچوب اتحادیه بین‌المجالس کشورهای اسلامی به‌منظور پیگیری مستمر جنایات جنگی و ارجاع پرونده رژیم صهیونیستی به دادگاه‌های بین‌المللی ذی‌صلاح.

۳. تسهیل ارسال کمک‌های بشردوستانه به غزه از طریق هماهنگی بین پارلمان‌ها، سازمان همکاری اسلامی و جمعیت هلال احمر کشورها.

۴. حمایت از تشکیل کشور مستقل فلسطین با پایتختی قدس شریف و مخالفت قاطع با هرگونه طرح تجزیه یا اشکال جدید تحمیلی.

۵. تصویب قوانین منع ورود مقامات صهیونیست و قطع روابط دیپلماتیک با این رژیم در سطح ملی و منطقه‌ای.

نایب رئیس مجلس با تأکید بر ضرورت اقدام فوری افزود: جمهوری اسلامی ایران از هر ابتکار و تلاشی برای توقف جنگ و ارسال کمک‌های بشردوستانه به غزه حمایت می‌کند و همواره در مسیر توقف نسل‌کشی، خروج نیروهای اشغالگر، آزادی اسرای فلسطینی و احقاق حقوق ملت فلسطین گام برداشته است.

وی تصریح کرد: ما از همه ظرفیت‌های دیپلماتیک خود به‌ویژه در سطح منطقه، سازمان همکاری اسلامی و سازمان ملل متحد برای فشار بر رژیم صهیونیستی و حامیان آن جهت توقف جنایات و خروج اشغالگران از غزه استفاده کرده‌ایم.

حاجی بابایی تأکید کرد: هرگونه آتش‌بس یا توافق موقت نباید باعث فراموشی عدالت و مسئولیت کیفری جنایتکاران شود. جامعه جهانی وظیفه دارد آمران و عاملان نسل‌کشی و جنایات جنگی در غزه را شناسایی و محاکمه کند؛ در غیر این صورت تاریخ دوباره تکرار خواهد شد.

وی خطاب به پارلمان‌های کشورهای اسلامی گفت: قدرت واقعی ما در اتحاد سیاسی، اخلاقی و ایمانی امت اسلامی نهفته است. اگر امروز سکوت کنیم، فردا همگی قربانی همان نظام ظالمانه‌ای خواهیم شد که عدالت و انسانیت را از بین برده است.

نایب رئیس مجلس تأکید کرد: باید از این نشست پیامی روشن از عزم و اراده ملت‌های مسلمان برای پایان اشغالگری و بازگرداندن عزت به فلسطین به جهان مخابره کنیم. امت اسلامی تماشاگر نخواهد ماند و پیشگام صلح عادلانه و مقاومت در برابر ظلم است.

وی در پایان ضمن گرامیداشت یاد شهدای مقاومت فلسطین گفت: جمهوری اسلامی ایران بر حمایت قاطع خود از مقاومت مشروع ملت فلسطین، حق تعیین سرنوشت، بازگشت آوارگان و تشکیل کشور مستقل فلسطین با پایتختی قدس شریف تأکید دارد. تنها از طریق اتحاد امت اسلامی، همبستگی پارلمانی و احیای عدالت جهانی می‌توان به آینده‌ای آزاد، عادلانه و به صلحی پایدار و شرافتمندانه دست یافت.