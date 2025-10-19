به گزارش گروه بازرگانی خبرگزاری مهر، استان سیستان و بلوچستان، با موقعیت جغرافیایی راهبردی و منابع معدنی گسترده، در سالهای اخیر به یکی از قطبهای نوظهور تولید مصالح سبک ساختمانی در شرق کشور تبدیل شده است. رشد ساخت و ساز در مناطق مرزی، افزایش نیاز به عایقهای حرارتی و صوتی، و سیاستهای توسعه صنعتی دولت، باعث شده کارخانههای تولید بلوک سبک هبلکس (AAC) در این استان رونق بگیرند. در این مقاله، نگاهی علمی و تحلیلی به وضعیت فعلی هبلکس در سیستان و بلوچستان خواهیم داشت، کارخانههای هبلکس و هبلکس رضوی سیستان و بلوچستان را معرفی میکنیم و روند توسعه این صنعت را در مقایسه با استانهای دیگر تحلیل خواهیم کرد. با ما همراه باشید.
کارخانههای هبلکس سیستان و بلوچستان
رشد سریع ساخت و ساز در شهرهای زاهدان، ایرانشهر و چابهار، طی سالهای اخیر نیاز شدیدی به مصالح سبک و مقاوم ایجاد کرده است. با این حال، نبود زیرساختهای صنعتی کافی، هزینه بالای تأمین مواد اولیه مانند سیلیس مرغوب و آهک صنعتی، و فاصله زیاد از مراکز تأمین انرژی و فناوری، باعث شده هنوز هیچ کارخانه فعال تولید هبلکس در این استان شکل نگیرد. تولید هبلکس نیازمند خطوط اتوکلاو، دستگاههای پیشرفته برش و کنترل دقیق ترکیبات شیمیایی است؛ تجهیزاتی که سرمایهگذاری سنگینی میطلبند.
به همین دلیل، پیمانکاران و سازندگان در سیستان و بلوچستان برای تأمین بلوک سبک هبلکس، معمولاً از عاملیت رسمی هبلکس رضوی در شهر زاهدان خرید میکنند. این عاملیت با انبار دائمی محصولات، امکان تأمین سریع پروژههای ساختمانی و ارسال مستقیم از کارخانه مشهد را فراهم کرده است. به این ترتیب، کیفیت استاندارد محصولات کارخانهای حفظ میشود و هزینه حمل نیز با برنامه ریزی دقیق کاهش مییابد. این مدل توزیع، در واقع حلقهای است میان تولید صنعتی متمرکز و نیازهای رو به رشد بازار محلی در جنوب شرق ایران.
مزایای خرید مستقیم هبلکس از عاملیت رسمی
خرید از عاملیت رسمی، فقط به معنای دسترسی به محصول نیست؛ بلکه مجموعهای از مزیتهای فنی، اقتصادی و اجرایی را برای پیمانکاران و سازندگان استان سیستان و بلوچستان به همراه دارد. در ادامه، مهمترین این مزایا را به صورت شفاف و کاربردی بررسی میکنیم:
۱. تضمین کیفیت و اصالت محصول
تمامی بلوکها و پنلهای مسلح از کارخانه مرکزی هبلکس رضوی در مشهد تأمین میشوند. این یعنی هر پالت دارای شماره تولید، تاریخ و مشخصات فنی دقیق است. خریدار میتواند اطمینان داشته باشد محصولی مطابق با استاندارد ملی ایران و تحت کنترل کیفی کارخانه دریافت میکند، نه تولید غیر رسمی.
۲. ثبات قیمت و شفافیت مالی
در بازار مصالح، نوسان قیمت یک دغدغه دائمی است. اما عاملیت رسمی هبلکس رضوی قیمتها را بر پایه نرخ مصوب کارخانه اعلام میکند، نه سلیقه واسطهها. به این ترتیب، پیمانکار میتواند برآورد دقیقی از هزینهها داشته باشد و از تغییرات ناگهانی در امان بماند.
۳. کاهش هزینه حمل و تسریع در تحویل
به جای خرید از شهرهای دور مانند مشهد یا یزد، عاملیت زاهدان محصولات را به صورت تجمیعی بارگیری و با ناوگان اختصاصی به استان ارسال میکند. این کار باعث کاهش چشمگیر کرایه حمل و تحویل سریعتر در محل پروژه میشود، مسئلهای حیاتی برای پروژههای زمان محور در مناطق گرم و دور دست.
۴. پشتیبانی فنی و مشاوره اجرایی رایگان
در عاملیت زاهدان، کارشناسان فنی آموزش دیده حضور دارند که به مهندسان و استادکاران در انتخاب ابعاد بلوک، روش اجرای ملات چسبی، و جزئیات دیوار چینی کمک میکنند. این خدمات رایگان باعث کاهش خطا در اجرا و افزایش عمر مفید سازه میشود.
۵. دسترسی به پنلهای مسلح ویژه پروژههای بزرگ
برخلاف فروشگاههای معمولی، عاملیت رسمی امکان سفارش و تأمین پنلهای مسلح (Reinforced AAC Panels) را نیز دارد. این پنلها مخصوص پروژههای صنعتی و ساختمانهای چند طبقه طراحی شدهاند و مقاومت بالایی در برابر فشار، ضربه و زلزله دارند.
۶. اطمینان از خدمات پس از فروش و پشتیبانی کارخانه
در صورت بروز هرگونه مشکل در بارگیری، کیفیت یا هماهنگی ارسال، خریدار مستقیماً با پشتیبانی هبلکس رضوی در ارتباط است، نه واسطهای ناشناس. این پشتیبانی باعث میشود اعتماد، شفافیت و پیوستگی در کل فرایند خرید تا تحویل نهایی حفظ شود.
نقش هبلکس رضوی در توسعه صنعتی و عمرانی جنوب شرق ایران
در سالهای اخیر، هبلکس رضوی با تنوع تولید محصولات مختلف در سایزهای متنوع به یکی از تأمین کنندگان اصلی مصالح سبک در جنوب شرق کشور تبدیل شده است. حضور این برند در بازار سیستان و بلوچستان صرفاً به معنای فروش محصول نیست، بلکه نقشی توسعه محور در ارتقای کیفیت ساخت و سازهای منطقه دارد. پروژههای عمرانی بزرگ، از ساختمانهای مسکونی در زاهدان گرفته تا مجتمعهای تجاری در چابهار، با استفاده از بلوکهای سبک و عایق هبلکس رضوی، توانستهاند مصرف انرژی را کاهش دهند و دوام سازهها را افزایش دهند.
این شرکت با ایجاد عاملیت رسمی در زاهدان، عملاً شکاف میان تولید صنعتی در خراسان رضوی و نیازهای اجرایی در مناطق مرزی کشور را پر کرده است. سازندگان محلی دیگر مجبور نیستند برای خرید مصالح استاندارد به استانهای دور دست سفر کنند یا از واسطههای غیر رسمی خرید کنند. عاملیت زاهدان با انبار مجهز، سیستم سفارش آنلاین و خدمات حمل و نقل مستقیم، فرآیند تأمین را ساده و شفاف کرده است.
از منظر توسعه پایدار نیز حضور هبلکس رضوی در این منطقه اهمیت دارد. بلوکهای AAC به دلیل وزن پایین، ضریب هدایت حرارتی کم و مقاومت بالا در برابر زلزله، میتوانند به کاهش هزینههای انرژی و افزایش ایمنی سازهها کمک کنند. در اقلیم گرم و خشک سیستان و بلوچستان، استفاده از چنین مصالحی به ویژه در ساختمانهای مسکونی، باعث میشود دمای داخل ساختمان متعادلتر بماند و مصرف برق برای سرمایش تا حد قابل توجهی کاهش یابد.
به این ترتیب، هبلکس رضوی نه تنها به عنوان یک تولید کننده، بلکه به عنوان شریک فنی و توسعهای برای سازندگان جنوب شرق ایران شناخته میشود، نقشی که به مرور میتواند زمینه ساز راهاندازی خطوط تولید بومی در استان و اشتغالزایی پایدار نیز باشد.
بررسی قیمت هبلکس و پنل مسلح در بازار سیستان و بلوچستان
قیمت هبلکس و پنل مسلح در سیستان و بلوچستان معمولاً به دلیل فاصله زیاد از مراکز تولید و هزینه حمل، با نوسانات بیشتری نسبت به استانهای مرکزی مواجه است. با این حال، خرید از عاملیت رسمی هبلکس رضوی در زاهدان باعث میشود سازندگان بتوانند مصالح استاندارد را با قیمت منصفانه و شفاف دریافت کنند. در این مدل توزیع، قیمتها مستقیماً بر اساس نرخ کارخانه محاسبه میشود و هزینه حمل و نقل بهصورت دقیق و بدون واسطه به خریدار اعلام میگردد.
پنلهای مسلح هبلکس نیز که در پروژههای صنعتی و سازههای چند طبقه کاربرد دارند، از طریق همین عاملیت در اختیار مهندسان و پیمانکاران منطقه قرار میگیرند. این پنلها به دلیل مسلح بودن با میلگرد و سیم فولادی، مقاومت بیشتری در برابر فشار و ضربه دارند و گزینهای ایدهآل برای دیوارهای باربر، پارتیشنهای مقاوم و پروژههای زیرساختی محسوب میشوند. از آنجا که تولید این نوع پنلها نیازمند فناوری پیشرفته اتوکلاو و تجهیزات جوش نقطهای دقیق است، واردات مستقیم از کارخانه هبلکس رضوی بهترین راه برای اطمینان از کیفیت و قیمت واقعی آنها در استان به شمار میرود.
هبلکس رضوی، انتخابی مطمئن برای سازندگان سیستان و بلوچستان
در شرایطی که هنوز زیرساخت تولید هبلکس در سیستان و بلوچستان شکل نگرفته، حضور عاملیت رسمی هبلکس رضوی در زاهدان نقطه اتکایی برای پروژههای ساختمانی منطقه محسوب میشود. این عاملیت نه تنها امکان دسترسی به مصالح استاندارد و دارای نشان ملی را فراهم کرده، بلکه با خدمات مشاوره فنی، تحویل سریع و قیمت شفاف، مسیر ساخت و ساز مدرن را برای پیمانکاران هموار کرده است.
استفاده از بلوکهای سبک و پنلهای مسلح هبلکس رضوی، پاسخی هوشمندانه به نیاز اقلیم گرم و خشک جنوب شرق ایران است؛ مصالحی که ضمن کاهش مصرف انرژی، سرعت اجرای پروژه را افزایش و هزینههای نگهداری را کاهش میدهند. به همین دلیل، بسیاری از مهندسان و انبوه سازان منطقه ترجیح میدهند مصالح مورد نیاز خود را از برند معتبر هبلکس رضوی تهیه کنند. برندی که سالها تجربه صنعتی و اعتبار فنی را با خدمات حرفهای در سراسر کشور، از جمله سیستان و بلوچستان، در هم آمیخته است.
چشمانداز آینده صنعت هبلکس در سیستان و بلوچستان
هر چند امروز نیاز بازار سیستان و بلوچستان به هبلکس از طریق عاملیت رسمی هبلکس رضوی در زاهدان تأمین میشود، اما روند توسعه زیرساختهای عمرانی و افزایش سرمایهگذاری در این استان، چشمانداز روشنی برای ایجاد واحدهای تولیدی محلی ترسیم کرده است. وجود معادن سیلیس و آهک در برخی مناطق استان، دسترسی به انرژی گاز طبیعی و نزدیکی به بنادر استراتژیک مانند چابهار، شرایطی فراهم کرده که در آینده میتواند زمینه بومی سازی تولید هبلکس را مهیا کند.
اگر سیاستهای صنعتی استان در مسیر حمایت از تولید مصالح نوین قرار گیرد، راهاندازی کارخانههای تولید بلوک سبک و پنل مسلح در سیستان و بلوچستان نه تنها اشتغالزایی گستردهای به همراه خواهد داشت، بلکه هزینه تمام شده پروژههای عمرانی را نیز به شدت کاهش میدهد. در چنین مسیری، تجربه فنی و زیرساختهای برندهایی مانند هبلکس رضوی میتواند نقش انتقال دانش و فناوری را ایفا کند و این استان را از بازار مصرف کننده به یکی از قطبهای تولید کننده مصالح نوین کشور تبدیل سازد.
