اکبری: ساماندهی سواحل و حمایت از ناجیان غریق در استان بوشهر ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا اکبری یکشنبه شب در نشست ساماندهی سواحل استان بوشهر با بررسی آخرین وضعیت ایمنی، خدماترسانی و مسائل زیستمحیطی سواحل استان بوشهر بر اجرای دقیق مصوبات کارگروه ساماندهی سواحل تأکید کرد.
وی اظهار کرد: سواحل بوشهر از مهمترین ظرفیتهای طبیعی و گردشگری استان هستند و ساماندهی سواحل نیازمند همکاری همه دستگاهها و اجرای هماهنگ وظایف آنها بر اساس دستورالعمل ملی ساماندهی سواحل است.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری بوشهر با بیان اینکه هر دستگاه باید با رویکردی منسجم، وظایف خود را بهصورت دقیق و زمانبندیشده انجام دهد، تصریح کرد: شناسایی نقاط پرتردد و حادثهخیز و استقرار تجهیزات ایمنی و امدادی در این مناطق از اولویتهای اصلی استان بوده و لازم است دستگاههای مسئول با همکاری شهرداریها و هلالاحمر در راستای پیشگیری از حوادث اقدام کنند.
وی با اشاره به نقش مهم ناجیان غریق افزود: ناجیان غریق حافظان جان مردم در سواحل هستند و حمایت از آنان ضروری است و تأمین تجهیزات ایمنی، آموزشهای تخصصی و بهبود شرایط کاری این افراد در دستور کار قرار دارد.
اکبری خاطرنشان کرد: هدف ما ایجاد سواحلی ایمن، پاک و در شأن مردم و گردشگران استان بوشهر است که تحقق این هدف مستلزم همافزایی و مشارکت همه نهادها و دستگاههای مسئول است.
در بخش دیگری از این جلسه، بر همکاری ادارهکل حفاظت محیط زیست با سایر دستگاهها برای شناسایی و رفع نقاط آلوده ساحلی و اجرای طرحهای فرهنگی و آموزشی با هدف حفظ محیط زیست سواحل تأکید شد.
