به گزارش خبرنگار مهر، زهرا اکبری صبح جمعه در نشست ستاد ساماندهی سواحل استان با اشاره به ظرفیت گسترده سواحل در رونق گردشگری و اقتصادی استان به اهمیت توجه به مسائل فرهنگی و اجتماعی در این حوزه تاکید کرد.

وی عنوان کرد: وظایف تخصصی دستگاه اجرایی استان به آنان ابلاغ شده و با همراهی دستگاه های مسئول، اجرای طرح سالم سازی سواحل استان با سرعت بیشتری پیگیری خواهد شد.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری بوشهر از حضور ناجیان غریق از ابتدا شهریور ماه در سواحل پر بازدید استان با هدف حفظ جان مسافران و گردشگران خبر داد.

اکبری تاکید کرد: با توجه به افزایش گردشگران و همچنین افزایش استفاده از سواحل استان در نیمه دوم سال لزوم برنامه ریزی دقیق و گسترده توسط کلیه دستگاه های ذیربط بویژه در ایام تعطیلات پایان هفته ضروری می باشد.