۱۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۳۴

اکبری: اجرای طرح سالم‌سازی سواحل بوشهر با سرعت بیشتری پیگیری می‌شود

بوشهر-مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری بوشهر گفت:با همراهی دستگاه های مسئول، اجرای طرح سالم سازی سواحل استان با سرعت بیشتری پیگیری خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا اکبری صبح جمعه در نشست ستاد ساماندهی سواحل استان با اشاره به ظرفیت گسترده سواحل در رونق گردشگری و اقتصادی استان به اهمیت توجه به مسائل فرهنگی و اجتماعی در این حوزه تاکید کرد.

وی عنوان کرد: وظایف تخصصی دستگاه اجرایی استان به آنان ابلاغ شده و با همراهی دستگاه های مسئول، اجرای طرح سالم سازی سواحل استان با سرعت بیشتری پیگیری خواهد شد.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری بوشهر از حضور ناجیان غریق از ابتدا شهریور ماه در سواحل پر بازدید استان با هدف حفظ جان مسافران و گردشگران خبر داد.

اکبری تاکید کرد: با توجه به افزایش گردشگران و همچنین افزایش استفاده از سواحل استان در نیمه دوم سال لزوم برنامه ریزی دقیق و گسترده توسط کلیه دستگاه های ذیربط بویژه در ایام تعطیلات پایان هفته ضروری می باشد.

