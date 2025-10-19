دانشگاه لرستان میزبان کرسی آزاداندیشی «کارآمدی نظام در حوزه زنان»

به گزارش خبرگزاری مهر، کرسی آزاداندیشی با موضوع «کارآمدی یا ناکارآمدی نظام در حوزه زنان» روز دوشنبه ۲۸ مهرماه ۱۴۰۴ در سالن شهید شکوهی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه لرستان برگزار می‌شود.

این برنامه به همت انجمن اسلامی دانشجویان مستقل و با حضور دکتر لیلا جوانمرد، وکیل و مدرس دانشگاه، ویژه دانشجویان دختر طراحی شده است.

در این نشست گفت‌وگومحور، دانشجویان در قالب دو گروه موافق و مخالف دیدگاه‌های خود را درباره موضوع «کارآمدی نظام در حوزه زنان» مطرح می‌کنند.

این کرسی به منظور ترویج فرهنگ گفت‌وگوی منطقی، تضارب آرا و تقویت روحیه تحلیل اجتماعی میان دانشجویان برگزار می‌شود و از جمله برنامه‌های فرهنگی دانشگاه برای ارتقای سطح آگاهی سیاسی و اجتماعی دانشجویان، به ویژه در حوزه مسائل زنان، به شمار می‌رود.

دانشجویان علاقه‌مند برای حضور فعال و استفاده از تریبون گفت‌وگو می‌توانند از طریق پیام در پیام‌رسان‌های ایتا و تلگرام به نشانی @mostaghel_khaharan_lu ثبت‌نام کنند.

برای سهولت حضور دانشجویان ساکن خوابگاه، اتوبوس ویژه‌ای از خوابگاه ولیعصر (عج) رأس ساعت ۱۹:۳۰ به سمت محل برگزاری کرسی حرکت خواهد کرد.

برگزاری این کرسی تحت نظر تشکل‌های دانشجویی دانشگاه لرستان و معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه انجام می‌شود و هدف آن ارتقای سطح آگاهی و مشارکت اجتماعی دانشجویان دختر در مسائل فرهنگی و سیاسی است.