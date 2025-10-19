به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که مقام های سیاسی این رژیم تصمیم به بستن تمام گذرگاه‌های نوار غزه گرفته‌اند.

این رسانه صهیونیستی همچنین اعلام کرد که سران سیاسی رژیم اشغالگر با توصیه ارتش مبنی بر توقف ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه تا اطلاع ثانوی موافقت کرده اند.

«ایتمار بن گویر» وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی ضمن استقبال از تصمیم نتانیاهو برای متوقف کردن کمک‌رسانی به نوار غزه گفت: کمک رسانی نباید آغاز شود و ما باید فورا جنگ در غزه را از سر بگیریم.

رسانه‌های عبری گزارش دادند که ارتش رژیم صهیونیستی از صبح امروز تاکنون حدود به ۱۰۰ نقطه در باریکه غزه حمله کرده است.

رژیم صهیونیستی ساعاتی پیش با ادعای نقض آتش‌بس از سوی حماس، مناطق متعددی از باریکه غزه از جمله ساختمان خبرنگاران و یک مدرسه را بمباران کرد و بر اثر این حملات تاکنون شماری از فلسطینیان شهید و یا زخمی شدند.