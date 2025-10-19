  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۷ مهر ۱۴۰۴، ۲۰:۲۶

جبهه مردمی برای آزادی فلسطین: نتانیاهو به دنبال نابودی آتش بس است

جبهه مردمی برای آزادی فلسطین با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: بنیامین نتانیاهو به عنوان یک جنایتکار جنگی تلاش می‌کند که آتش بس را نابود کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، جبهه مردمی برای آزادی فلسطین با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: بنیامین نتانیاهو به عنوان یک جنایتکار جنگی تلاش می‌کند با افزایش اقدامات جنایتکارانه خود علیه نوار غزه توافق آتش بس را نابود کرده و از اجرای تعهدات خود عقب‌نشینی کند.

در این بیانیه آمده است: افزایش حملات متجاوزانه نتانیاهو و نقض مداوم توافق آتش بس از سوی اشغالگران از زمان اجرایی شدن آن نشان دهنده قصد شوم آنان برای نابودی توافق آتش بس و استفاده از خون فلسطینیان برای تحقق دستاوردهای سیاسی و شخصی و تضمین انسجام ائتلاف کابینه نتانیاهو و باقیماندن منطقه در لبه پرتگاه برای خدمت به منافع سیاسی و شخصی است.

جبهه مردمی برای آزادی فلسطین بیان کرد: ما از طرف‌های میانجیگر و ضامنین اجرای آتش بس می‌خواهیم به مسئولیت‌های خود عمل کرده و اقدامی فوری برای فشار به کابینه اشغالگر و مهار نتانیاهو به منظور توقف فوری تجاوزات و احترام به تعهدات در قبال توافق آتش بس و توقف حملات علیه اشغالگران و زیرساخت‌های نوار غزه به عمل آورد.

