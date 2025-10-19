جبهه مردمی برای آزادی فلسطین: نتانیاهو به دنبال نابودی آتش بس است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، جبهه مردمی برای آزادی فلسطین با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: بنیامین نتانیاهو به عنوان یک جنایتکار جنگی تلاش می‌کند با افزایش اقدامات جنایتکارانه خود علیه نوار غزه توافق آتش بس را نابود کرده و از اجرای تعهدات خود عقب‌نشینی کند.

در این بیانیه آمده است: افزایش حملات متجاوزانه نتانیاهو و نقض مداوم توافق آتش بس از سوی اشغالگران از زمان اجرایی شدن آن نشان دهنده قصد شوم آنان برای نابودی توافق آتش بس و استفاده از خون فلسطینیان برای تحقق دستاوردهای سیاسی و شخصی و تضمین انسجام ائتلاف کابینه نتانیاهو و باقیماندن منطقه در لبه پرتگاه برای خدمت به منافع سیاسی و شخصی است.

جبهه مردمی برای آزادی فلسطین بیان کرد: ما از طرف‌های میانجیگر و ضامنین اجرای آتش بس می‌خواهیم به مسئولیت‌های خود عمل کرده و اقدامی فوری برای فشار به کابینه اشغالگر و مهار نتانیاهو به منظور توقف فوری تجاوزات و احترام به تعهدات در قبال توافق آتش بس و توقف حملات علیه اشغالگران و زیرساخت‌های نوار غزه به عمل آورد.