۲۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۴۲

سازمان امداد و نجات غزه: اشغالگران عامدانه مدارس آوارگان را می زنند

منابع وابسته به سازمان امداد و نجات غزه اعلام کردند که اشغالگران عامدانه مدارس آوارگان فلسطینی را در غزه هدف قرار می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع وابسته به سازمان امداد و نجات نوار غزه در گفتگو با تلویزیون العربی تاکید کردند: اشغالگران توافق آتش بس را با حمله به مناطق مرکزی نوار غزه، خان یونس و رفح نقض کرده است.

منابع وابسته به این نهاد بین‌المللی اعلام کردند: ما امروز شهادت ۱۵ شهروند فلسطینی در حملات متجاوزانه اسرائیلی علیه نوار غزه را به ثبت رسانده‌ایم.طرف‌های میانجیگر باید برای توقف جنایات اشغالگران در این منطقه و تجاوزات آنان علیه غیرنظامیان مداخله کنند.

منابع مذکور بیان کردند که اشغالگران به شکل عامدانه مدارسی را هدف قرار می دهند که آوارگان در آنها حضور دارند.

گفتنی است که از صبح امروز رژیم صهیونیستی به شکل گسترده آتش بس را نقض کرده و حملات سنگین هوایی به غزه انجام داده است.

    • جهانبخش IR ۲۰:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۷
      0 0
      پاسخ
      سگ کثیف صهیونی

