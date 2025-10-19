  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۷ مهر ۱۴۰۴، ۲۰:۰۵

سفر هیئت مذاکره‌کننده جنبش حماس به قاهره

سفر هیئت مذاکره‌کننده جنبش حماس به قاهره

جنبش حماس از سفر هیئت مذاکره‌کننده این جنبش به ریاست «خلیل الحیه» به پایتخت مصر برای پیگیری روند اجرای توافق آتش‌بس غزه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) اعلام کرد که هیئتی از رهبران این جنبش به ریاست دکتر «خلیل الحیه» امروز وارد قاهره شد تا روند اجرای توافق آتش‌بس را با میانجیگران و گروه‌ها و نیروهای فلسطینی پیگیری کند.

سفر هیئت مذاکره کننده حماس به قاهره در حالی است که این جنبش امروز در بیانیه ای تأکید کرد که به اجرای دقیق توافق‌نامه متعهد بوده و میانجی‌ها یا ضامن‌ها هیچ مدرکی دال بر نقض یا مانع‌تراشی از سوی حماس ارائه نکرده‌اند.

جنبش حماس تأکید کرد که رژیم اشغالگر از همان روز اول، توافق‌ آتش بس را نقض کرده‌ و مرتکب جنایات متعدد و تجاوزات علیه غیرنظامیان شده‌ است.

کد خبر 6627688

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها