به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) اعلام کرد که هیئتی از رهبران این جنبش به ریاست دکتر «خلیل الحیه» امروز وارد قاهره شد تا روند اجرای توافق آتشبس را با میانجیگران و گروهها و نیروهای فلسطینی پیگیری کند.
سفر هیئت مذاکره کننده حماس به قاهره در حالی است که این جنبش امروز در بیانیه ای تأکید کرد که به اجرای دقیق توافقنامه متعهد بوده و میانجیها یا ضامنها هیچ مدرکی دال بر نقض یا مانعتراشی از سوی حماس ارائه نکردهاند.
جنبش حماس تأکید کرد که رژیم اشغالگر از همان روز اول، توافق آتش بس را نقض کرده و مرتکب جنایات متعدد و تجاوزات علیه غیرنظامیان شده است.
نظر شما