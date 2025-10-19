  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۷ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۳۰

اذعان رژیم صهیونیستی به هلاکت دو نظامی اشغالگر در رفح

رژیم صهیونیستی اذعان کرد که یک افسر و یک نظامی اشغالگر در حادثه امنیتی امروز در رفح به هلاکت رسیده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ارتش رژیم صهیونیستی به کشته شدن یک افسر و یک نظامی خود در یک حادثه امنیتی در رفح در جنوب نوار غزه اذعان کرد.

ارتش اشغالگر ضمن اعلام این خبر توضیح داد که دو نظامی کشته شده و یک نظامی زخمی دیگر، متعلق به گردان ۹۳۲ تیپ «ناحال» بودند.

رژیم صهیونیستی، گردان های قسام را به انجام علمیات در رفح در جنوب نوار غزه متهم کرده و به این بهانه و با نقض آتش بس، حملات را به مناطق مختلف این باریکه از سرگرفته است.

این ادعای رژیم اشغالگر در حالی است که جنبش حماس تأکید کرده که به توافق آتش بس پایبند است.

کد خبر 6627707

