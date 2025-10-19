به گزارش خبرنگار مهر، عصر یکشنبه نشست تخصصی بررسی مسائل و مشکلات اصناف و بازاریان شهرستان‌های مینودشت، کلاله، گالیکش و مراوه‌تپه برگزار شد.

در این نشست موضوعاتی مانند وضعیت نانوایی‌ها، مالیات، اجاره‌بها، فعالیت فروشگاه‌های زنجیره‌ای و تعامل اصناف با دستگاه‌های اجرایی مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه عبدالعلی کیانمهر ضمن قدردانی از نقش مؤثر اصناف در مقاطع حساس انقلاب و دوران دفاع مقدس اظهار کرد: اصناف در سخت‌ترین شرایط همواره همراه مردم و نظام بوده‌اند و امروز نیز با روحیه جهادی باید مسیر توسعه اقتصادی را با قدرت ادامه دهیم.

وی همچنین با اشاره به تصمیمات مثبت اتخاذ شده در حوزه نان گفت: مسیر اصلاح این حوزه با قدرت ادامه دارد و درِ اتاق من به روی همه فعالان اقتصادی باز است و از پیشنهادات سازنده برای بهبود فضای کسب‌وکار استقبال می‌کنم.

معاون اقتصادی استاندار بر ضرورت پیگیری مصوبات نشست و حفظ ارتباط مستمر و منظم با اصناف و اتحادیه‌های صنفی شرق گلستان تأکید کرد تا مشکلات آنان به صورت جدی پیگیری و رفع شود.