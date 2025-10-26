اجرای پایلوت طرح مطالعاتی کریدور گردشگری غرب تا شرق گلستان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعلی کیانمهر ظهر یکشنبه در نشست بررسی طرح کریدور گردشگری غرب تا شرق استان از تعیین محدوده پایلوت مطالعاتی این طرح خبر داد.

وی با اشاره به برگزاری نشست تخصصی با حضور تیم مطالعاتی و مدیران دستگاه‌های اجرایی گفت: در این جلسه، گزارش اولیه طرح ارائه و ابعاد مختلف اقتصادی، فرهنگی و زیست‌محیطی آن مورد بررسی قرار گرفت.

کیانمهر با تأکید بر نگاه راهبردی استان به توسعه گردشگری اظهار کرد: اجرای این طرح می‌تواند ضمن شناسایی و معرفی ظرفیت‌های بکر گردشگری در امتداد مسیر غرب تا شرق استان، موجب پیوستگی میان مقاصد گردشگری و افزایش ماندگاری گردشگران در گلستان شود.

وی افزود: هدف نهایی این طرح، رونق اقتصادی در مناطق کمتر برخوردار، ایجاد اشتغال پایدار و توسعه متوازن گردشگری در سطح استان است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان خاطرنشان کرد: کریدور گردشگری گلستان می‌تواند به‌عنوان یک الگوی ملی برای پیوند گردشگری طبیعی، تاریخی و روستایی مطرح شود و زمینه‌ساز رشد اقتصادی استان در کنار حفظ هویت فرهنگی و زیست‌محیطی آن باشد.

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