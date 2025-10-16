کیانمهر: پایداری صنعت میگو در گلستان نیازمند حمایت مستمر است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعلی کیانمهر، عصر پنجشنبه در نشست بررسی وضعیت پرورش و فرآوری میگو ضمن اعلام رضایت از عملکرد سال گذشته صنعت میگو در استان، اظهار کرد: با وجود شرایط دشوار و چالشهای فراوان، چرخه تولید در این حوزه متوقف نشد و گلستان موفق شد نمره قابل قبولی کسب کند.
وی با اشاره به همکاری سازنده بین بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی افزود: امروز شاهد رونق مجدد صنعت میگو هستیم که علاوه بر ایجاد فرصتهای شغلی، زمینه اشتغال پایدار را در مناطق محروم استان فراهم کرده است.
کیانمهر با قدردانی از تلاش مدیران استانی در بهبود زیرساختها و انجام عملیات لایروبی، بر لزوم استمرار حمایتهای دولت از فعالان این صنعت تأکید کرد و افزود: حمایت مستمر و پایدار، کلید حفظ تولید در این بخش است.
معاون اقتصادی استاندار همچنین به پیگیریهای استاندار گلستان برای تأمین منابع آبی مورد نیاز اشاره کرد و گفت: با هماهنگی سازمان محیطزیست، اقدامات مهمی برای رفع دغدغه کمآبی انجام شده که نویدبخش آیندهای روشن برای تولید میگو در استان است.
وی در پایان، نقش اجتماعی واحدهای تولیدی را مورد تأکید قرار داد و خاطرنشان کرد: همافزایی بخش دولتی و خصوصی میتواند گلستان را به یکی از قطبهای اصلی تولید و فرآوری میگوی کشور تبدیل کند.
