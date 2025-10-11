گرمسار دارای ۲ هزار هکتار باغ پسته است

  1. استانها
گرمسار- رئیس اداره جهاد کشاورزی گرمسار از وجود دو هزار هکتار باغ پسته در این شهرستان خبر داد و گفت: میانگین برداشت پسته از هر هکتار چهار تن است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی جورابلو صبح شنبه در بازدید از باغات گرمسار با بیان اینکه فصل برداشت محصول پسته از اواخر شهریور ماه آغاز شده است، ابراز داشت: طبق برآوردها تا اواخر مهر ماه برداشت پسته ادامه دارد.

وی از وجود دو هزار هکتار باغ پسته در گرمسار خبر داد و افزود: با توجه به شوری خاک و خشکسالی بهره برداران طی سنوات اخیر با تغییر الگوی کشت اقبال بیشتری به سمت کاشت پسته برداشتند.

رئیس اداره جهاد کشاورزی گرمسار بابیان اینکه به دلیل کم آبی و تداوم گرما پسته از جمله محصولاتی که با این اقلیم سازگار است، ابراز داشت: با تغییر الگوی کشت می توان به حفظ منابع محدود آب و حفاظت از خاک کمک کرد.

جورابلو در ادامه تصریح کرد: ارقام پسته‌های کشت شده در گرمسار شامل موارد نظیر احمد آقایی، کله قوچی و فندقی است.

وی میانگین برداشت پسته برای سال جاری از هر هکتار چهار تن تخمین زده شده است، افزود: این آمار نسبت به سال‌های گذشته کاهش داشته است.

