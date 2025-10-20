به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه شامگاه یکشنبه در ادامه رویکرد «رصد و پایش عملکرد دستگاه‌ها» و در دیدار با مدیرکل بیمه سلامت استان و جمعی از معاونان، بر ضرورت مسئولیت‌پذیری بیمه‌ها در قبال مردم و ارتقای سطح خدمات درمانی تأکید کرد.

وی با اشاره به ضرورت تقویت نقش بیمه‌ها در حمایت از اقشار مختلف جامعه، اظهار داشت: خدمات بیمه‌ای باید به‌گونه‌ای باشد که هم مردم از کیفیت درمان رضایت داشته باشند و هم مؤسسات بیمه‌گر در پرداخت تعهدات خود دقیق، پاسخگو و مسئولیت‌پذیر عمل کنند.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه هزینه‌های دارو و درمان سهم قابل‌توجهی از سبد معیشت خانوار را به خود اختصاص داده است، افزود: استمرار مشکلات بیمه‌ها، به‌ویژه در حوزه تأمین اجتماعی و بیمه سلامت، می‌تواند فشارهای اقتصادی شدیدی بر مردم وارد کند و باید با تقویت منابع و برنامه‌ریزی دقیق از این مسئله جلوگیری کرد.

حبیبی با اشاره به تفاوت پوشش بیمه‌ای میان استان‌های مختلف کشور تصریح کرد: در برخی استان‌های صنعتی، بیمه تأمین اجتماعی نقش محوری دارد، اما در استان کرمانشاه بخش عمده خدمات درمانی از طریق بیمه سلامت ارائه می‌شود. اکنون بیش از یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در استان تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارند که این آمار نشان‌دهنده ضرورت توجه ویژه به تأمین و تقویت منابع بیمه‌ای است.

وی توسعه زیرساخت‌های بیمه‌ای در شهرستان‌های استان را از اولویت‌ها دانست و گفت: برخی شهرستان‌ها فاصله قابل‌توجهی با مرکز استان دارند؛ بنابراین باید ساختمان‌ها و مراکز بیمه‌ای در همان مناطق تجهیز شوند تا مردم برای دریافت خدمات ناچار به مراجعه به کرمانشاه نباشند.

استاندار کرمانشاه در پایان از تلاش‌های مجموعه بیمه سلامت و کارکنان حوزه درمان قدردانی کرد و گفت: با فرارسیدن هفته بیمه سلامت، انتظار می‌رود با همدلی و برنامه‌ریزی دقیق، خدمات شایسته‌تری به مردم ارائه شود. وی همچنین از ادامه بازدیدهای میدانی و سرکشی به ادارات مرتبط خبر داد و تأکید کرد: تلاش کارکنان این حوزه شایسته تقدیر و حمایت است.