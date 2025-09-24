تامین اجتماعی برای حمایت از کارگران و کارفرمایان برنامه‌ عملیاتی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری رئیس سازمان تأمین اجتماعی کشور پیش از ظهر چهارشنبه در دیدار با تشکلهای کارفرمایی و اصناف کرمانشاه که با حضور منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه و محمد رشیدی، فضلالله رنجبر و عبدالرضا مصری نمایندگان مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، بر ضرورت پیگیری دقیق و عملیاتی مسائل بیمهای و حمایتی در استان تأکید کرد.
سالاری در ابتدای سخنان خود از اشراف و دقت استاندار کرمانشاه در ارائه محورهای کاری و مطالعات پیشین تشکر کرد و گفت: تمامی موارد مطرحشده در این نشست در برنامه اقدام سازمان قرار میگیرد و پیگیری خواهد شد. وی افزود که حضور نمایندگان مجلس و فعالان کارگری و کارفرمایی، حمایت و پشتیبانی مستمر آنان را برای اجرای درست وظایف سازمان تأمین اجتماعی نشان میدهد.
رئیس سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به چالشهای وصول مطالبات و پرداخت حقوق بازنشستگان اظهار داشت: بخش قابل توجهی از طلب سازمان از کارفرمایان قطعی شده اما همچنان برخی مسائل اجرایی نیازمند توجه و برنامهریزی دقیق است.
وی با تأکید بر اینکه بیمه اجتماعی اختیاری نیست، خاطرنشان کرد: سازمان ملزم به دریافت حق بیمه و ارائه خدمات به کارگران، بازنشستگان و کارفرمایان است و این الزام قانونی بدون توجه به محدودیتها و مشکلات اقتصادی اجرا میشود.
سالاری با ارائه آمار، پرداخت حقوق ماهانه حدود چهار میلیون و نهصد هزار بازنشسته و بازمانده را مورد اشاره قرار داد و گفت: علاوه بر حقوق بازنشستگان، حدود بیست و پنج هزار میلیارد تومان نیز صرف خدمات درمانی بیمهشدگان میشود و این پرداختها بدون دخل و تصرف، مطابق قانون و برای حمایت از جامعه بیمهشده انجام میشود.
وی به اصلاح و بهبود روند محاسبه حقوق بازنشستگی و مزد واقعی کارگران اشاره کرد و گفت: این اصلاحات بدون ایجاد ضرر برای کارگران انجام میشود و همچنین با کاهش بازرسیهای حضوری، فرآیند ارائه خدمات تسهیل شده است.
سالاری همچنین به بیمه رانندگان و کارگران ساختمانی اشاره کرد و افزود: تمامی رانندگان و کارگران ساختمانی استان به طور کامل تحت پوشش بیمهای قرار خواهند گرفت و اقدامات لازم برای رفع دغدغههای آنان انجام شده است.
رئیس سازمان تأمین اجتماعی در بخش دیگری از سخنان خود به توسعه مراکز درمانی در کرمانشاه پرداخت و گفت: بیمارستان حضرت معصومه به مرکز قطب منطقهای تبدیل میشود و توسعه تجهیزات، نیروی انسانی متخصص و درمانگاهها با زمانبندی مشخص انجام خواهد شد. وی افزود: بیمه تکمیلی بازنشستگان نیز اصلاح و به صورت مرحلهای به جمعیت تحت پوشش تعمیم داده میشود تا هزینهها کاهش یافته و کیفیت خدمات ارتقا یابد.
سالاری در پایان با تأکید بر تدوین گزارش عملکرد و ارسال آن به استان و نمایندگان مجلس خاطرنشان کرد: تمامی اقدامات و زمانبندیها مستند شده و به صورت شفاف برای اطلاع جامعه بیمهشده ارائه خواهد شد تا پیگیری و نظارت بر اجرای برنامهها امکانپذیر باشد.
وی تصریح کرد: با همکاری استاندار کرمانشاه، نمایندگان مجلس و فعالان کارگری و کارفرمایی، سازمان تأمین اجتماعی تلاش میکند تا مشکلات بیمهای، بازنشستگی، درمان و اشتغال در استان به صورت عملیاتی و مؤثر حل و فصل شود..
نظر شما