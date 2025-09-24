تأکید استاندار کرمانشاه بر توسعه خدمات درمانی و حمایت از کارفرمایان

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه پیش از ظهر چهارشنبه در دیدار با تشکلهای کارفرمایی و اصناف که با حضور مصطفی سالاری رئیس سازمان تأمین اجتماعی کشور، محمد رشیدی، فضلالله رنجبر و عبدالرضا مصری نمایندگان مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، ضمن قدردانی از حضور رئیس سازمان تأمین اجتماعی و معاونان او در استان، این حضور را نشاندهنده عزم جدی این سازمان برای حل مسائل و مشکلات جامعه کارگری، کارفرمایی و بیمهشدگان دانست.
حبیبی با اشاره به گستردگی دامنه فعالیتهای سازمان تأمین اجتماعی و ارتباط آن با اقشار مختلف جامعه از کارگران، کارفرمایان، صنعتگران، پزشکان، کارمندان و بازنشستگان، اظهار کرد: حداقل نیمی از جمعیت کشور با این سازمان سروکار دارند و همین امر اهمیت برنامهریزی دقیق برای رفع نیازها و مشکلات این قشر گسترده را دوچندان میکند.
وی با تمجید از عملکرد مصطفی سالاری در دوران مسئولیت خود و اقدامات اصلاحی انجامشده در تأمین اجتماعی گفت: با توجه به شناخت و تجربههای ارزشمند آقای سالاری در این سازمان، یقین دارم که حضور ایشان در رأس مدیریت تأمین اجتماعی منجر به تحولات مثبت و اقدامات هدفمند در راستای خدمترسانی بهتر خواهد شد.
استاندار کرمانشاه در ادامه، با اشاره به درخواستهای مطرحشده از سوی کارفرمایان و اصناف، بر لزوم اعطای اختیارات لازم به مدیریتهای استانی تأمین اجتماعی برای اجرای مشوقها و بخشودگی جرایم کارفرمایان تأکید کرد و افزود: کارفرمایان در واقع شریک و مشتری اصلی سازمان هستند و حمایت از آنان برای حفظ تولید و اشتغال ضروری است. انتظار میرود که اختیارات لازم به مدیریتهای استانی داده شود تا در راستای پایداری تولید و اشتغال همکاری مؤثری با کارآفرینان داشته باشند.
وی توسعه بیمههای اجتماعی برای مشاغل غیررسمی را یکی دیگر از مطالبات استان عنوان کرد و گفت: با توجه به نمونههای ارائهشده، ضرورت دارد پوشش بیمهای برای مشاغل غیررسمی گسترش یابد تا اقشار بیشتری از خدمات تأمین اجتماعی بهرهمند شوند.
حبیبی در بخش دیگری از سخنان خود کمبود ظرفیت مراکز درمانی تأمین اجتماعی در استان را مورد انتقاد قرار داد و خاطرنشان کرد: ظرفیت موجود متناسب با نیازهای مردم استان نیست و انتظار داریم نگاه ویژهای به تجهیز بیمارستانها، جذب پزشکان متخصص و ارتقای خدمات درمانی داشته باشید.
وی همچنین با تأکید بر لزوم توسعه خدمات غیرحضوری سازمان تأمین اجتماعی برای کاهش مراجعات حضوری و تسهیل امور بیمهای گفت: نسخه الکترونیک و ارائه سایر خدمات غیرحضوری میتواند نقش مهمی در صرفهجویی وقت کارفرمایان و تمرکز آنان بر تولید و اشتغال ایفا کند.
استاندار کرمانشاه در پایان، پیگیری تشکیل صندوقهای مکمل استانی برای حمایت از بازنشستگان را از دیگر مطالبات مهم استان دانست و ابراز امیدواری کرد که با پیگیریهای رئیس سازمان تأمین اجتماعی و نمایندگان مجلس، این طرح به مرحله اجرا برسد.
وی ضمن قدردانی از حضور مصطفی سالاری، معاونان سازمان تأمین اجتماعی، نمایندگان مجلس، کارفرمایان، صنعتگران و مدیران صنفی در این نشست، اظهار داشت: این همافزایی و تبادل نظر، زمینهساز تصمیمات مؤثر در جهت بهبود وضعیت بیمهای، درمانی و تولیدی استان خواهد بود.
