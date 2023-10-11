به گزارش خبرنگار مهر، رضا تحویلیان پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاحیه نوزدهمین اجلاس سراسری مدیران کل بیمه سلامت کشور که با حضور مدیرعامل سازمان بیمه سلامت، جمعی از مسئولین کشوری و استانی در هتل پارسیان کرمانشاه آغاز شد، اظهار کرد: استان کرمانشاه تعداد یک میلیون و ۱۵۸ هزار نفر بیمه شده بیمه سلامت دارد.

وی با اشاره به اینکه ۵۸ درصد جمعیت استان کرمانشاه بیمه شده تأمین اجتماعی هستند، افزود: از این تعداد بیش از ۸۶۰ نفر معادل ۷۴ درصد از جمعیت کل بیمه شدگان مشمول خدمات رایگان بیمه سلامت هستند.

مدیرکل بیمه سلامت استان کرمانشاه تصریح کرد: سال گذشته یک هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان و امسال نیز تا کنون بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان برای هزینه‌های درمانی بیمه شدگان در استان کرمانشاه به مراکزی که با بیمه سلامت قرارداد دارند پرداخت شده است.

تحویلیان با تاکید بر اینکه یک هزار و ۱۷۰ مرکز طرف قرارداد بیمه در استان کرمانشاه وجود دارد، عنوان کرد: مطب پزشکان، آزمایشگاه‌ها، مراکز تصویربرداری از جمله این مراکز بوده و در ۹ شهرستان استان کرمانشاه هم اکنون ادارات مربوط به بیمه سلامت مشغول فعالیت هستند.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر بیش از ۲۸ هزار بیمار خاص و صعب العلاج در استان کرمانشاه وجود دارد که در سال جاری از ابتدای سال تاکنون ۱۵ میلیارد تومان برای هزینه‌های درمانی آنها صرف شده است.

مدیرکل بیمه سلامت استان کرمانشاه ادامه داد: در طرح‌های حمایتی بیمه سلامت دولت سیزدهم ۱۰۷ داروی بیماران صعب العلاج و درمان آنها را رایگان کرده و هزینه‌های درمانی آنها از سوی دولت از طریق بیمه سلامت پرداخت شده است.

تحویلیان مطرح کرد: در سال گذشته به منظور حمایت بیمه سلامت از بیماران صعب العلاج برای درمان و تأمین داروهای آنها بیش از ۱۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان هزینه شد.

وی با بیان اینکه ارائه خدمات بیمه سلامت در ۶ شهرستان از طریق دفاتر پیشخوان انجام می‌شود، گفت: در مجموع با فعالیت بیمه سلامت در تمامی شهرستان‌های کرمانشاه اکنون ۱۳۷ نیرو مشمول خدمات رسانی بوده و این سازمان در کرمانشاه به طور وسیع و با سرعت در عملکرد جایگاه خوبی دارد.