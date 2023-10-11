نوزدهمین اجلاس مدیران بیمه سلامت کشور در کرمانشاه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح چهارشنبه نوزدهمین اجلاس مدیران بیمه سلامت کشور با حضور مدیرعامل سازمان بیمه سلامت، استاندار کرمانشاه، مدیران بیمه سلامت در سایر استان‌ها در هتل پارسیان شهر کرمانشاه برگزار شد.

در این مراسم علاوه بر بررسی مشکلات خدمات بیمه سلامت به هوشمند سازی خدمات بیمه‌ای، هوش مصنوعی، طرح‌های سلامت در حوزه سلامت خانواده و پیشگیری‌ها و خدمات مربوط به ناباروری اشاره شد و در این اجلاس به عنوان موضوعات مهم مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

اجلاس مدیران بیمه سلامت کشور با حضور جمعی از مسئولین کشوری و استانی در کرمانشاه برای روزهای چهارشنبه و پنجشنبه برپا خواهد بود.

در پایان این مراسم پس از رونمایی از تمبر یادبود نوزدهمین اجلاس مدیران بیمه سلامت کشور از خانواده سه تن از شهدای سلامت استان کرمانشاه و همچنین از پیشکسوتان عرصه درمان تجلیل و تقدیر به عمل آمد.