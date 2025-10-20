گزینه سرمربیگری پرسپولیس هدفش را مشخص کرد؛ برانکو روی نیمکت تیم ملی!

به گزارش خبرنگار مهر، برانکو ایوانکوویچ سرمربی کروات و پیشین پرسپولیس، بدون اتلاف وقت پاسخ خود را درباره پیشنهاد بازگشت به نیمکت سرخپوشان اعلام کرد. پاسخی که طبق روال همیشگی او، شفاف و صریح بود. برانکو فعلاً قصد بازگشت به فوتبال باشگاهی را ندارد و ترجیح می‌دهد مسیرش را در سطح ملی ادامه دهد.

از دوران طلایی در پرسپولیس تا تجربه‌های ناآرام آسیایی

برانکو در دوران حضورش در پرسپولیس یکی از موفق‌ترین ادوار تاریخ این باشگاه را رقم زد و سه قهرمانی پیاپی در لیگ برتر را به نام خود ثبت کرد. پس از جدایی از جمع سرخ‌ها، هدایت الاهلی عربستان را بر عهده گرفت اما دوران حضورش در این تیم چندان دوام نیاورد و خیلی زود از کار برکنار شد.

او سپس مسیر متفاوتی را انتخاب کرد و سراغ نیمکت تیم‌های ملی رفت؛ ابتدا با عمان در جام ملت‌های ۲۰۲۳ آسیا حاضر شد و بعد از آن هدایت تیم ملی چین را در مرحله مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶ بر عهده گرفت. با این حال، هیچ‌کدام از این دو تجربه مطابق انتظار او پیش نرفت.

هدف نهایی: جام جهانی ۲۰۲۶

برانکو اکنون بار دیگر در آستانه تصمیمی مهم قرار گرفته است. در حالی که پرسپولیس با توجه به شرایط اخیر خود تمایل داشت از تجربه او استفاده کند، این مربی کروات اعلام کرده فعلاً قصد بازگشت به سطح باشگاهی را ندارد.

با توجه به افزایش تعداد تیم‌های حاضر در جام جهانی ۲۰۲۶ به ۴۸ تیم، برانکو این تورنمنت را فرصتی استثنایی برای بازگشت دوباره به سطح اول فوتبال جهان می‌داند. به این ترتیب، تکلیف مرد محبوب سال‌های نه‌چندان دور پرسپولیس مشخص شد که هدف نهایی او نیمکت جام جهانی است، نه نیمکت سرخ!