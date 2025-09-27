«ضعیف»ترین پرسپولیس برای هاشمیان؛ کپی از مربیان قبلی با یک تفاوت خاص!

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین تساوی پرسپولیس در پنجمین هفته از رقابت‌های بیست و پنجمین دوره لیگ برتر فوتبال کشور باعث شد تا کادر فنی و بازیکنان این تیم همچنان فشار انتقاد هواداران را تحمل کنند و رضا درویش مدیرعامل باشگاه نیز بار دیگر شعار «حیاکن رهاکن» را بشنود و روزهای سختی را تجربه کند.

پرسپولیس در حالی تن به چهارمین تساوی خود در تهران داده که همچنان وحید هاشمیان معتقد است تیمش می‌توانست از موقعیت‌های خود استفاده بهتری کند و به پیروزی برسد. سرخپوشان پایتخت در حالی حسرت پیروزی را می چشند که موفقیت‌های چشمگیر این تیم در یک دهه گذشته با مربیانی همچون برانکو ایوانکوویچ، یحیی گل محمدی و حتی اوسمار ویه را باعث شده تا طرفداران پرسپولیس اقدام به مقایسه بازیکنان و سرمربی فعلی با دوران طلایی خود کنند.

دورانی که آمار و مختصات نسبتاً مشابهی از لحاظ فنی دارد اما تفاوت بسیار اساسی در بطن استراتژی‌های فنی دارد تا مشخص شود مشکل در کدام بخش از تاکتیک‌های این تیم است.

همخوانی تقریبی ارقام

پرسپولیس از دوران حضور برانکو ایوانکوویچ شروع به بازیسازی با استفاده از تعداد پاس‌های بیشتر کرد. این تیم با بیشترین استفاده از فضای مستطیل سبز توانست میانگین ۶۰۰ پاس در هر بازی را در طول سه سال فعالیت برانکو برای خود کند. پاس‌هایی که دقت بالای ۸۵ درصدی را به طور معدل داشت تا هواداران نسبت به این عملکرد سرخ‌ها لذت ببرند. آماری که در دوران یحیی گل محمدی و حتی اوسمار ویه را نیز حفظ شد. سرخ‌ها در دوران یحیی آمار شوتزنی نسبتاً بیشتری هم داشتند اما آمار بازی‌های پرگل پرسپولیس در دوران برانکو در ۵ هفته ابتدایی لیگ برتر بالاتر از هر دوران دیگری طی ۱۰ سال گذشته است.

آمار خیلی ضعیف هاشمیان در گلزنی

پرسپولیس در ۵ هفته ابتدایی لیگ برتر تنها ۳ گل در ۵ بازی زده است که علی علیپور تنها مهاجم تخصصی این تیم زننده هر سه گل بوده است. اگرچه این تیم آمار گل‌خورده کمتری نسبت به دوران مشابه فصل گذشته و حتی دوران گل محمدی دارد اما در امر گلزنی جزو ضعیف‌ترین خط حمله‌های لیگ برتر است.

تفاوت بسیار مهمی که باعث شده هاشمیان با وجود رعایت تعداد پاس (نزدیک به ۶۰۰ عدد) و میانگین دقت پاس نزدیک به ۸۲ درصد در ۵ بازی ابتدایی، شرایط مشابهی با چند فصل گذشته پرسپولیس داشته باشد اما عدم موفقیت در امر گلزنی و کمبود موقعیت‌های گلزنی این تیم با اعتراض و نقد هواداران روبرو شود.

شاید کادر فنی پرسپولیس نیاز به فکر نوین در پیدا کردن فرمول موفقیت دارند چرا که تکرار تاکتیک‌های گذشته، فعلاً هیچ کمکی به این تیم نخواهد کرد و هاشمیان را در تنگنای غیرقابل تصور قرار داده است تا شاید با ادامه همین روند، مجبور شود خیلی زود عطای سرمربیگری در پرسپولیس را به لقایش ببخشد.