اسماعیل حلالی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تحلیل وضعیت بحرانی به وجودآمده برای پرسپولیس که منجر به استعفای رضا درویش از مدیرعاملی باشگاه و همچنین بالارفتن احتمال برکناری وحید هاشمیان از سرمربیگری سرخپوشان شده است، درباره مبهم بودن شرایط فنی این تیم و نگرش بازیکنان به فضای موجود صحبت کرد.

همه چیز از تابستان شروع شد

اسماعیل حلالی در آغاز صحبت‌هایش گفت: کاملاً پیش‌بینی می‌کردم چنین روزهایی برای پرسپولیس فرا برسد. از لحاظ فنی و مدیریتی می‌دانستم دیر یا زود به این نقطه می‌رسیم. شرایط تیم در نقل‌وانتقالات تابستانی، نوع استراتژی فنی و تصمیماتی که در باشگاه گرفته شد، همگی نشان می‌دادند که وضعیت به این شکل درخواهد آمد.

تغییرات زیاد، بی‌ثباتی مداوم

به اعتقاد حلالی، حجم بالای تغییرات در ترکیب پرسپولیس، تیم را از تعادل خارج کرده است. او در این باره گفت: پرسپولیس بعد از سه ماه هنوز ترکیب اصلی خود را پیدا نکرده است. بازیکنان مدام در حال جابه‌جایی هستند، آسیب‌دیدگی‌ها زیاد شده و هماهنگی بین خطوط از بین رفته است. طبیعی است در چنین شرایطی نتیجه گرفتن دشوار شود. این اتفاقات پیش‌بینی‌پذیر بود و الان هم کاملاً طبیعی است که با مشکلات متعدد فنی روبه‌رو باشیم.

ضعف‌های فنی مشهود است

پیشکسوت سرخ‌ها در ادامه گفت: متأسفانه تیم به لحاظ فنی مشکلات عدیده‌ای دارد. پرسپولیس تاکنون هیچ تاکتیک مشخصی ندارد. بازیکنان فقط می‌دوند، اما نمی‌دانند باید چه کار کنند. این وضعیت ربطی به بازیکن ندارد؛ ضعف از نیمکت است. تاکتیک‌نداشتن، عدم برنامه‌ریزی و نبود هماهنگی بین خطوط، همه به کادرفنی مربوط است. هیچ چیز فنی سر جایش نیست.

هاشمیان همین امروز برود

حلالی با بیان اینکه احترام ویژه ای برای وحید هاشمیان قائل است به نقد عملکرد او در جایگاه سرمربی پرسپولیس پرداخت و گفت: با تمام احترامی که برای وحید هاشمیان قائلم، به لحاظ فنی هیچ تغییری در تیم ایجاد نکرده است. من او را واقعاً دوست دارم، اما فکر می‌کنم باید همین امروز از پرسپولیس جدا شود. در این چند هفته هیچ نشانه‌ای از بهبود فنی ندیدیم. تیم نیاز به شوک دارد و ادامه این روند به ضرر پرسپولیس خواهد بود.

رختکنِ بی‌انگیزه و مسئولیت کادر فنی

این مربی باسابقه در ادامه افزود: اگر هم جو رختکن با هاشمیان همراه نیست، باز هم ضعف از مربیان است. مربی باید بتواند بین بازیکنانش یکدلی و همدلی ایجاد کند. وقتی این اتفاق نمی‌افتد، یعنی کادرفنی نتوانسته تیم را کنترل کند. پرسپولیس از نظر روحی و فنی در وضعیت نامتوازن قرار گرفته و باید فکری جدی شود.

عبدی یا گل محمدی؟

حلالی در پایان درباره احتمال حضور گزینه‌هایی نظیر حسین عبدی و یحیی گل محمدی تاکید کرد: هر مربی جدیدی که بیاید، نیاز به زمان دارد، اما حداقل باید نشانه‌ای از تغییر مثبت دیده شود. متأسفانه در پرسپولیس فعلی هیچ تغییر محسوسی نمی‌بینیم که بتواند هواداران را با کادرفنی فعلی امیدوار کند. تیم باید دوباره برنامه و هویت فنی خود را پیدا کند، وگرنه این بحران ادامه‌دار خواهد شد.