بازدید رئیس دانشگاه دفاع ملی و تحقیقات نظامی عراق از دافوس ارتش

به گزارش خبرگزاری مهر، سپهبد خلبان عقیل مصطفی مهدی، رئیس دانشگاه دفاع ملی و تحقیقات نظامی عراق در رأس یک هیئت عالی‌رتبه نظامی از دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش بازدید کرد.

رئیس دانشگاه دفاع ملی و تحقیقات نظامی عراق در ابتدای این بازدید، گفت: روابط بین دو کشور دوست و همسایه، (ایران و عراق)، روابطی تاریخی است که در سالهای اخیر به نحو مطلوبی افزایش یافته و امیدواریم هرچه بیشتر توسعه یابد.

وی با بیان اینکه ملت عراق هیچگاه حمایت‌ها و پشتیبانی‌های جمهوری اسلامی ایران را فراموش نخواهد کرد، گفت: خیلی خوشحالیم که افسران عراقی در دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران تحصیل می‌کنند و فارغ التحصیل می‌شوند. امکان حضور دانشجویان عراقی در دانشگاه‌های سایر کشورها وجود دارد اما ما ترجیح می‌دهیم آنان در ایران تحصیل کنند چراکه مطمئن هستیم افسران عراقی دوره بسیار خوبی را در این دانشگاه طی می‌کنند و اساتید دافوس ارتش ایران از سطح علمی و کیفی بالایی برخوردار هستند.

در ادامه این دیدار امیر سرتیپ حسین ولیوند زمانی، فرمانده دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش نیز، گفت: در حوزه نظامی ما ارتباط خوبی را با عراقی‌ها شروع کرده و علاقه مند به توسعه آن هستیم. در دافوس ارتش نیز مشتاق حضور دانشجویان عراقی برای دوره تحصیلی جدید هستیم و طبیعتاً اگر مراودات ما بیشتر شود، آمادگی داریم تبادل استاد هم داشته باشیم.

وی همچنین با بیان اینکه امیدواریم هر دو کشور در مسیر هم افزایی و تحقق اهداف عالیه خود، با موفقیت و سربلندی پیش بروند، تصریح کرد: روابط ایران و عراق ناگسستنی است.

در ادامه این بازدید، امیر سرتیپ دوم غلامرضا نصیرپور، معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی دافوس ارتش، تاریخچه تأسیس و روند توسعه دانشگاه، رشته‌ها و مقاطع تحصیلی و برخی دستاوردها و توانمندی‌های علمی و آموزشی دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش را ارائه کرد.

سپهبد خلبان عقیل مصطفی مهدی و هیأت عالی رتبه دانشگاه دفاع ملی و تحقیقات نظامی عراق در این بازدید، از کلاس‌های آموزشی، مرکز بازی جنگ، دانشکده جنگ، موزه نظامی، کتابخانه و کلاس‌های آموزش زبان فارسی دافوس ارتش بازدید کردند.