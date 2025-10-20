به گزارش خبرنگار مهر، هادی اخلاقی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و عشایری را در پیش رو داریم که ۱۱ اردیبهشت سال آینده برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اینکه این انتخابات به‌صورت تمام‌الکترونیک برگزار می‌شود افزود: فرآیندهای انتخابات در استان بوشهر آغاز شده و در در دبیرخانه ستاد انتخابات شاهد فعالیت‌های متنوعی هستیم.

مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری بوشهر با اشاره به انجام فعالیت‌های لازم برای مقدمات برگزاری انتخابات از آمادگی ستاد انتخابات استان بوشهر بری برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و عشایری خبر داد.

اخلاقی ادامه داد: کمیته‌های شش‌گانه ستاد انتخابات استان بوشهر با دستور استاندار و صدور احکام برای اعضا مشخص شده‌اند و نشست‌های ستاد به‌صورت هفتگی در حال برگزاری است.