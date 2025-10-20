خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل: مردم بولیوی دیروز یک شنبه در دومین دور از انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۵ پای صندوق‌های رأی رفتند تا رئیس جمهور جدید خود را انتخاب کنند. در این دوره سناتور «رودریگو پاز» با کسب ۵۴.۵ درصد آرای شرکت کنندگان، به عنوان رئیس جمهور جدید بولیوی انتخاب شد.

به این ترتیب در سایه بحران اقتصادی بولیوی، به دو دهه حکومت چپ گرایان سوسیالیست در بولیوی پایان داده شد. پاز در اولین اظهارات خود پس از اعلام نتایج انتخابات در بولیوی گفت که این کشور «به تدریج جایگاه خود را در عرصه بین‌المللی بازمی‌یابد.»

رسانه‌های هوادار پاز اعلام کردند که با اعلام نتایج، خیابان‌های لاپاز مملو از هواداران رئیس‌جمهور منتخب شد و صدای ترقه‌ها، فریادهای شادی و موسیقی به گوش می‌رسید.

خورخه توتو کیروگا، رقیب پاز در این انتخابات شکست خود را پذیرفت و در یکی از هتل‌های لاپاز گفت: با رودریگو پاز تماس گرفتم و به او تبریک گفتم.

ادموند لارا، معاون رئیس‌جمهور منتخب، در گفتگو با رسانه‌ها، خواستار وحدت و آشتی بین بولیویایی‌ها شد.

پاز برنامه‌ای اقتصادی را دنبال می‌کند که بر کاهش هزینه‌های عمومی، به ویژه یارانه‌های سوخت، و گشایش بیشتر به روی بخش خصوصی متمرکز است و از مفهوم «سرمایه‌داری برای همه» مبتنی بر تمرکز زدایی و انضباط مالی قبل از هرگونه بدهی جدید دفاع می‌کند.

واشنگتن و دولت ترامپ پیروزی پاز را تبریک گفت و مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، در بیانیه‌ای گفت که ایالات متحده آماده است تا با بولیوی در مورد اولویت‌های مشترک همکاری کند.

رودریگو پاز کیست؟

«رودریگو پاز پریرا» متولد ۲۲ سپتامبر ۱۹۶۷ یک سیاستمدار بولیویایی است. وی فرزند «کارمن پری را کاربالو» رئیس جمهور بولیوی در اوایل دهه ۹۰ قرن گذشته میلادی است. پاز دوران کودکی و نوجوانی خود را در تبعید سیاسی گذراند که نتیجه فعالیت سیاسی پدرش در دوران دیکتاتوری‌های نظامی دهه ۱۹۷۰ و اوایل دهه ۱۹۸۰ بود. پاز در دانشگاه آمریکایی در واشنگتن تحصیل کرد و در آنجا با مدرک لیسانس روابط بین الملل با گرایش اقتصاد و مدرک کارشناسی ارشد در مدیریت سیاسی فارغ التحصیل شد.

او از سال ۲۰۲۰ به عنوان سناتور تاریجا مشغول فعالیت است و پیش از آن از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ شهردار تاریجا و از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ رئیس شورای شهرداری تاریجا بود. وی از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۰ به عنوان عضو تک نماینده مجلس نمایندگان از تاریجا بود.

در اولین دور انتخابات ریاست جمهوری که ۱۷ آگوست برگزار شد، با حدود ۳۲% آرا اول شد و در انتخابات دیروز در رقابت با خورخه کیروگا پیروز شد.