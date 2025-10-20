رئیس جمهور جدید بولیوی انتخاب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری اسپوتنیک، «رودریگو پاز»، سناتور میانه‌رو و راست‌گرا در انتخابات ریاست جمهوری در بولیوی به عنوان رئیس جمهور جدید این کشور انتخاب شد.

انتخاب پاز پس از دو دهه حکومت چپ سوسیالیست و در بحبوحه بحران اقتصادی شدیدی که بولیوی با آن دست و پنجه نرم می‌کند، صورت گرفت.

پاز ۵۸ سال سن دارد و در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ۵۴.۵ درصد آرا را به دست آورد. وی با ارائه برنامه اقتصادی مبتنی بر کاهش هزینه‌های دولتی، به ویژه یارانه سوخت، و همچنین تقویت گشایش بخش خصوصی و وعده اجرای مفهوم «سرمایه‌داری برای همه» مبتنی بر تمرکز زدایی و انضباط مالی موفق شد آرا عمومی به نفع خود جلب کند.

از سوی دیگر اختلاف میان دو چهره اصلی حزب سوسیالیست بولیوی باعث شد «لوئیس آرسه» رئیس‌جمهوری فعلی و «اوو مورالس» رئیس‌جمهوری پیشین نتوانند نامزد واحدی برای شرکت در انتخابات معرفی کنند.