۲۸ مهر ۱۴۰۴، ۹:۰۵

رئیس جمهور جدید بولیوی انتخاب شد

«رودریگو پاز» در انتخابات ریاست جمهوری بولیوی به عنوان رئیس جمهور جدید این کشور انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری اسپوتنیک، «رودریگو پاز»، سناتور میانه‌رو و راست‌گرا در انتخابات ریاست جمهوری در بولیوی به عنوان رئیس جمهور جدید این کشور انتخاب شد.

انتخاب پاز پس از دو دهه حکومت چپ سوسیالیست و در بحبوحه بحران اقتصادی شدیدی که بولیوی با آن دست و پنجه نرم می‌کند، صورت گرفت.

پاز ۵۸ سال سن دارد و در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ۵۴.۵ درصد آرا را به دست آورد. وی با ارائه برنامه اقتصادی مبتنی بر کاهش هزینه‌های دولتی، به ویژه یارانه سوخت، و همچنین تقویت گشایش بخش خصوصی و وعده اجرای مفهوم «سرمایه‌داری برای همه» مبتنی بر تمرکز زدایی و انضباط مالی موفق شد آرا عمومی به نفع خود جلب کند.

از سوی دیگر اختلاف میان دو چهره اصلی حزب سوسیالیست بولیوی باعث شد «لوئیس آرسه» رئیس‌جمهوری فعلی و «اوو مورالس» رئیس‌جمهوری پیشین نتوانند نامزد واحدی برای شرکت در انتخابات معرفی کنند.

