به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه محلی «ال دبر»، دادگاهی در بولیوی، «لوئیس آرسه» رئیس‌جمهوری پیشین این کشور را به پنج ماه بازداشت موقت، پیش از محاکمه محکوم کرد.

بر اساس این گزارش، دادستانی کل بولیوی به بهانه جلوگیری از فرار آرسه، خواستار بازداشت وی تا زمان برگزاری جلسه دادگاه شده است.

قاضی «المر لائورا»، آرسه را به قصور در انجام وظایف و خسارت به دولت متهم کرده است.

وکلای رئیس‌جمهور پیشین درخواست کرده بودند که او به دلیل ابتلاء به بیماری سرطان و ضرورت مراقبت از مادر سالمندش، با قرار آزادی موقت در بیرون از زندان بماند، اما دادگاه این درخواست را نپذیرفت.

بر اساس حکم صادره، آرسه دوران بازداشت موقت خود را در زندانی در لاپاز سپری خواهد کرد.

لوئیس آرسه رئیس جمهوری چپ‌گرای بولیوی، روز چهارشنبه به‌عنوان مظنون در یک پرونده فساد مالی بازداشت شد. او تمامی اتهامات را رد کرده و این پرونده را سیاسی توصیف کرده است.

آرسه از ۱۸ آبان ۱۳۹۹ تا ۱۸ آبان ۱۴۰۴ (نوامبر ۲۰۲۰ تا نوامبر ۲۰۲۵) ریاست‌جمهوری بولیوی را بر عهده داشت.