به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه شریف، نتایج پذیرفته‌شدگان کارشناسی از مسیر المپیادهای دانش‌آموزی توسط باشگاه دانش‌پژوهان ارسال شد. بر اساس این نتایج؛ در مجموع ۱۱۴ دارنده مدال‌های طلا، نقره و برنز کشوری، شریف را برای تحصیل انتخاب کرده‌اند. در بین این افراد ۳۸ دارنده مدال طلا و ۷۶ دارنده مدال‌های نقره و برنز حضور دارند.

بر اساس آمار اعلام شده از سوی روزنامه شریف؛ در سه سال گذشته به ترتیب ۱۰۶، ۱۰۸ و ۱۰۷ مدال‌آور دانشگاه شریف را برای تحصیل انتخاب کرده بودند. ورودی‌های ۱۴۰۴ این دانشگاه را می‌توان رکورددار رتبه‌های زیر ۱۰۰ کنکور و المپیادهای دانش‌آموزی دانست.