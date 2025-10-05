سهم شریفی ها از طلای المپیاد علمی دانشجویی ۵ مدال شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه شریف، دانشجویان این دانشگاه موفق به کسب ۱۵ مدال در سی‌امین المپیاد علمی دانشجویی کشور شدند. المپیاد علمی دانشجویی کشور هرساله با هدف کشف استعدادهای درخشان دانشجویان کشور و تشویق و ترغیب آنها به مطالعه و تحقیق در دوران تحصیل و ایجاد فرصت‌های مناسب برای اعتلای علمی آنان برگزار می‌شود.

دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف در سی‌امین المپیاد در مجموع موفق به کسب ۵ مدال طلا، ۳ مدال نقره و ۷ مدال برنز همچنین ۳۱ رتبه(بین ۱ تا ۱۰) در ده رشته شدند.

در این دوره از المپیاد در رشته‌های مهندسی عمران (۲ طلا)، فیزیک (۱ طلا ، ۱ نقره و ۱ برنز)، مهندسی برق (۱ طلا و ۲ برنز) مهندسی کامپیوتر (۱ طلا و ۱ برنز)، مهندسی مکانیک (۱ نقره)، مهندسی صنایع (۱ نقره)، مهندسی شیمی (۱ برنز)، مهندسی و علم‌مواد (۱ برنز) و شیمی (۱ برنز)، توسط دانشجویان شریف کسب شد.

رتبه‌های برتر در رشته‌های؛ مهندسی شیمی(۵ رتبه)، مهندسی برق(۵ رتبه)، فیزیک(۵ رتبه)، ، مهندسی کامپیوتر(۴ رتبه)، مهندسی مکانیک(۳ رتبه)، مهندسی عمران(۳ رتبه)، مهندسی و علم‌مواد(۲ رتبه)، علوم اقتصادی(۲ رتبه)، مهندسی صنایع(۱ رتبه) و شیمی (۱ رتبه)، به دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف اختصاص یافت.

گفتنی است در سی‌امین دوره المپیاد دانشجویی کشور در مجموع ۱۶ مدال طلا در رشته‌های مهندسی و علوم پایه به دانشجویان سراسر کشور اهدا شد. که دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف موفق به کسب ۵ مدال طلای این دوره شدند.

علی متین‌سپهر و محمدجواد نعمتی(مهندسی عمران)، سیدحمید قاسمی(مهندسی برق)، سیدمحمد حسین حسینی(مهندسی کامپیوتر)، محمدصدرا حسینی(فیزیک) مدال آوران طلای سی‌امین دوره المپیاد علمی دانشجویی کشور شدند.