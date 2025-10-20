حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی از اوایل امشب (دوشنبه) تا اوایل سه شنبه شب با وزش باد نسبتاً شدید شمالی سواحل استان متلاطم پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر تصریح کرد: از بامداد چهارشنبه تا روز جمعه وضعیت جوی و دریایی آرامی برای استان مورد انتظار است و غبار محلی و مه صبحگاهی پدیده غالب در این مدت خواهد بود.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت‌های آینده صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی، در نمناطق ساحلی وزش بادپیش بینی می‌شود.

وی ادامه داد: جهت وزش باد متغیر، غالباً جنوب غربی تا شمال غربی، با سرعت ۱۰ تا ۳۰ گاهی ۳۸ کیلومتر در ساعت و در سواحل و روی دریا ۱۶ تا ۴۴ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: ارتفاع موج دریا ۹۰ تا ۱۵۰ سانتیمتر و در فراساحل تا ۱۸۰ سانتیمتر خواهد بود.