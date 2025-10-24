صادق زاده در موی تای دختران به نیمه نهایی رسید

به گزارش خبرنگار مهر از بحرین، نخستین مبارزه موی تای کاران ایران در دومین روز از مسابقات موی تای بازی های آسیایی جوانان بحرین ۲۰۲۵ بین مائده صادق زاده و مدینا بیشه نالیوا از قرقیزستان برگزار شد که با برتری صادق زاده همراه شد.

در این رقابت که در رده سنی منفی ۴۵ کیلوگرم و در رده سنی ۱۴ و ۱۵ سال برگزار شد، صادق زاده راند نخست را ۱۰ بر ۹ واگذار کرد، اما در دو راند دوم و سوم با امتیازهای مشترک ۱۰ بر ۹ رقیب قرقیزستانی را از پیش رو برداشت و به این ترتیب نخستین نماینده موی تای ایران در مرحله نیمه نهایی شد.