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۲ آبان ۱۴۰۴، ۱۵:۴۴

بازی های آسیایی جوانان - بحرین

صادق زاده در موی تای دختران به نیمه نهایی رسید

صادق زاده در موی تای دختران به نیمه نهایی رسید

مائده صادق زاده با برتری برابر حریفی از قرقیزستان به مرحله نیمه نهایی رقابت های موی تای بازی های آسیایی جوانان راه یافت.

به گزارش خبرنگار مهر از بحرین، نخستین مبارزه موی تای کاران ایران در دومین روز از مسابقات موی تای بازی های آسیایی جوانان بحرین ۲۰۲۵ بین مائده صادق زاده و مدینا بیشه نالیوا از قرقیزستان برگزار شد که با برتری صادق زاده همراه شد.

در این رقابت که در رده سنی منفی ۴۵ کیلوگرم و در رده سنی ۱۴ و ۱۵ سال برگزار شد، صادق زاده راند نخست را ۱۰ بر ۹ واگذار کرد، اما در دو راند دوم و سوم با امتیازهای مشترک ۱۰ بر ۹ رقیب قرقیزستانی را از پیش رو برداشت و به این ترتیب نخستین نماینده موی تای ایران در مرحله نیمه نهایی شد.

کد مطلب 6632793

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