کاروان «سفیران امید» ایران در بحرین؛ حضور با هدف رکوردشکنی

به گزارش خبرنگار مهر، بازی‌های آسیایی جوانان به میزبانی بحرین به صورت رسمی از ۳۰ مهرماه آغاز و ایران در ۲۴ رشته ورزشی در این مسابقات حضور خواهد داشت. این سومین دوره برگزاری بازی‌های آسیایی جوانان است که کاوران ایران با ۴۰۰ نماینده و با نام سفیران امید و شعار امید ایران در این رقابت‌ها حضور پیدا می‌کند.

ورزشکاران ایرانی در رشته‌های ام‌ام‌ای، کبدی، وزنه‌برداری، هندبال، تکواندو، بسکتبال سه‌نفره، والیبال سالنی، دوومیدانی، فوتسال، موی‌تای، جودو، دوچرخه‌سواری، پنچاک‌سیلات، کوراش در بخش دختران و پسران، رشته‌های تنیس روی میز، والیبال ساحلی، کشتی آزاد، کشتی ساحلی، ورزش‌های الکترونیک، بوکس، ورزش‌های آبی، سه‌گانه، گلف در بخش پسران و بدمینتون در بخش دختران در این مسابقات شرکت می‌کنند.

عملکرد کاروان ایران در دوره اول و دوم

ایران در دو دوره گذشته بازی‌های آسیایی جوانان کارنامه متفاوتی داشت. اولین حضور ایران در این مسابقات به سال ۲۰۰۹ برمی‌گردد که به میزبانی سنگاپور برگزار شد و کاروان ایران با ۵۴ ورزشکار در ۹ رشته ورزشی شرکت کرد و در رده یازدهم قرار گرفت. این جایگاه با یک مدال طلا، سه نقره و دو برنز در رشته‌های دوومیدانی، بسکتبال و فوتبال به دست آمد.

دومین حضور کاروان ورزش ایران در بازی‌های آسیایی جوانان ۱۲ سال پیش در سال ۲۰۱۳ بود که ایران با ۷۹ ورزشکار در ۱۷ رشته ورزشی حضور پیدا کرد. در این دوره اگرچه تعداد ورزشکاران اعزامی در رشته‌های مختلف افزایش پیدا کرده بود اما عملکرد ایران ضعیف‌تر از دوره قبل بود و در نهایت ورزشکاران ایرانی با ۶ مدال نقره و ۲ برنز و بدون کسب مدال طلا در رده بیستم ایستادند. در این دوره مدال آوری کاروان در رشته‌های دوومیدانی، فوتبال، تیراندازی، تکواندو و جودو بود.

حالا در آستانه برگزاری سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان بحرین ۲۰۲۵ هستیم و کاروان ایران با نام «سفیران امید» در ۲۲ رشته ورزشی امیدوار است که عملکردی بهتر از دو دوره قبل به نمایش بگذارد و با رکوردشکنی در کسب مدال، جایگاه خود را در قاره کهن ارتقا دهد.

پاکدل: نگاه ما صرفاً نتیجه‌گرایی نیست

البته علیرضا پاکدل سرپرست کاروان اعزامی به بازی‌های آسیایی بحرین در مورد امید به مدال آوری ورزشکاران در این دوره از رقابت‌ها گفت: ۲۳۶ ورزشکار از ۲۲ رشته از کشورمان در این رقابت‌ها حضور دارند. ورزشکارانی که اینجا هستند آینده سازان ورزش کشور بوده و همانطور که از نام کاروان پیداست سفیران امید ورزشی ما هستند و همه آنها آمدند که اینجا با به اهتزاز در آوردن پرچم مقدس کشورمان دل مردم عزیزمان را شاد کنند و تلاش وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک بر این است که این کاروان با کمترین مشکل در میدان ظاهر و پرچم سه رنگ مقدس کشورمان را به اهتزاز در آورند و اقتدار ورزشکاران ایران را نشان دهند.

وی تأکید کرد: نگاه ما صرفاً نتیجه‌گرایی نیست. همان‌طور که از نام سفیران امید برای کاروان مشخص است، نگاه ما به آینده ورزش کشور و بازی‌های آسیایی ۲۰۳۰ و ۲۰۳۴ و همچنین المپیک ۲۰۳۲ است. البته در کنار آن تلاش خواهیم کرد پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران بارها در بحرین به اهتزاز درآید و سرود ملی طنین‌انداز شود.

پاکدل همچنین در خصوص وضعیت تیم‌های حاضر در بحرین گفت: به هر حال در این چند روزی که در منامه حضور داشتیم بخاطر تغییراتی که از سوی کمیته برگزاری بازی‌ها در هتل اقامت ورزشکاران بوجود آمده بود نا هماهنگی‌هایی بخصوص در بخش اسکان پدید آمد که خوشبختانه با حضور و ورود به‌موقع کادر سرپرستی مستقر در منامه و هماهنگی و پیگیری‌های که انجام شد در بخش پذیرش تلاش شد حداقل مشکلات را داشته باشیم.

وی تصریح کرد: در واقع همین پیگیری و ورود سریع باعث شد تا مشکلات به حداقل برسد و شکر خدا برنامه‌ها بخوبی پیش برود و خللی ایجاد نشود به هر حال به دلیل اینکه ازبکستان از میزبانی انصراف داد و بحرین هم آن را پذیرفت طبیعی است که زمان زیادی برای آماده سازی و برقراری این بازی‌ها نداشته باشد اما تلاششان را می‌کنند و طبیعی است ایراداتی مشاهد شود ولی تلاشمان را بصورت شبانه روزی بکار گرفتیم تا این ضعف‌ها برطرف و تیم‌های ملی ما با کمترین دغدغه در این رقابت‌ها حاضر شوند.

طبق اعلام سرپرست کاروان بازی‌های آسیایی بحرین برای مدال‌آوران مسابقات، پاداش‌هایی هم در نظر گرفته شده است که بر این اساس، برای مدال طلا ۲۰۰ میلیون تومان، برای نقره ۱۰۰ میلیون تومان و برای برنز ۶۰ میلیون تومان پرداخت خواهد شد. البته برخی فدراسیون‌ها نیز خودشان پاداش جداگانه تعیین کرده‌اند.