عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس:تنها ۷درصد نیروهای پلیس خانه سازمانی دارند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قشقاوی پیش از ظهر دوشنبه در سخنانی در مراسم معارفه سرهنگ محمدرضا علیزاده به عنوان فرمانده انتظامی غرب استان تهران از تلاش‌های سردار احمدرضا رادان، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی (فراجا)، برای بهبود وضعیت مسکن و رفاه پرسنل این نیرو قدردانی و بر لزوم تقویت اقتدار پلیس و حاکمیت قانون تاکید کرد.

قشقاوی گفت: از زمان انتصاب سردار رادان، ابتکارات ارزشمندی با همکاری سردار رضایی و دیگران اجرا شده است.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی افزود: طبق برنامه هفت‌ساله، ما باید ۱۰۰ هزار واحد مسکونی برای پرسنل فراجا می‌ساختیم و بودجه آن را مجلس موظف بود تأمین کند.

این نماینده مجلس اشاره کرد: تنها هفت درصد از نیروهای فراجا خانه سازمانی دارند و ۹۳ درصد فاقد آن هستند.

او از نقش خود و همکارانش در کمیسیون تلفیق بودجه خبر داد و گفت: بودجه مجلس تقویت شد و ما در این زمینه نقش داشتیم، شخص بنده به همراه خانم دکتر فلاحی و آقای عجم، که دیگر نمایندگان کمیسیون بودند، حدود ۵۰ هزار واحد مسکونی را رساندیم و پوشش را بین ۷۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش دادیم. اما بخش مهم آن تلاش خود سردار رادان و عنایت وی بوده. امیدواریم این کار هرچه زودتر انجام شود.

قشقاوی همچنین به موضوع سختی کار انتظامی پرداخت و گفت: این مسئله با کمک محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس و فرمانده سابق فراجا، پیش می‌رود.

وی توضیح داد: ۳۰ درصد بنا بود سختی کار انتظامی شود، اما تا حدود ۱۵ درصد عملیاتی شده است. امیدوارم با کمک همکاران ما در مجلس، این موضوع کامل شود.

در بخش دیگری از سخنانش، قشقاوی به اهمیت حاکمیت قانون در دموکراسی اشاره کرد و گفت: دموکراسی و حاکمیت مردم از قرن ۱۹ و ۲۰ شکل گرفت و زیربنای آن حاکمیت قانون است، بدون قانون، دموکراسی بی‌معناست. متولی حاکمیت قانون کیست غیر از فراجا؟

او با مقایسه وضعیت پلیس در غرب، افزود: در اروپا، تعرض به پلیس شدیدتر از تجلیل از یزید در هیئت عاشورا است، اگر پلیسی احساس کند کسی قصد تعرض دارد، حتی اگر قتلی رخ دهد، دادگاه اغلب او را عفو می‌کند، چون اقتدار پلیس مهم است.

قشقاوی تاکید کرد: در ایران نیز باید اقتدار پلیس حفظ شود، هرچند خوش‌رفتاری با مردم ضروری است.

وی به تجربیات خود به عنوان سفیر در کشورهای اروپایی اشاره کرد و گفت: من در بارسلون و پاریس برخورد پلیس با اعتراضات را دیدم.

قشقاوی همچنین به چالش‌های امنیتی در مناطق اطراف تهران مانند پرند، اسلامشهر، بهارستان، رباط کریم، شهریار، ملارد و شهر قدس پرداخت و گفت: این مناطق عمدتاً مهاجرنشین هستند و نیاز به توجه ویژه دارند.

وی از افتتاح کلانتری ۱۹ و برنامه‌های آینده خبر داد.