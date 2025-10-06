تجلیل کمیسیون امنیت ملی مجلس از خدمات فراجا

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رضایی اعلام کرد: اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی امروز دوشنبه چهاردهم مهرماه ۱۴۰۴ به مناسبت فرا رسیدن هفته نیروی انتظامی با حضور در فرماندهی کل انتظامی با سردار رادان، فرمانده کل انتظامی کشور و سایر فرماندهان انتظامی کشور دیدار کردند.

وی ادامه داد: در این جلسه، سردار رادان گزارشی از فعالیت‌های فراجا در سال‌های اخیر ارائه داد و تاکید کرد که افق و چشم‌انداز فرماندهی انتظامی برای تحول پلیس در تراز انقلاب اسلامی در یک مسیر علمی و بر اساس تهدیدهای آینده قرار گرفت.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تعداد دیگری از فرماندهان از جمله فرمانده مرزبانی هم گزارشی از حوزه ماموریتی خودشان ارائه دادند.

رضایی ادامه داد: رئیس و اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی هم در این برنامه از خدمات، زحمات و ایثارگری های فراجا تجلیل و تشکر کردند و بر لزوم تقویت بنیه انتظامی کشور، انسداد مرز، هوشمندسازی مرز، تامین مسکن و خانه سازمانی برای کارکنان پلیس و رسیدگی به معیشت آن‌ها و همینطور بر اجرای بی کم و کاست قانون تاکید کردند.

رضایی اظهار کرد: در پایان این جلسه، با اهدای لوحی از طرف کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به خانواده شهید لطفی که از شهدای جنگ ۱۲ روزه و جانشین اطلاعات نیروی انتظامی بود، تجلیل و تقدیر شد. همینطور کمیسیون با اهدای لوحی به سردار رادان، فرماندهی کل انتظامی کشور از خدمات و زحمات وی و کارکنان فداکار فرماندهی انتظامی تجلیل کرد.