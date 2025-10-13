کمیته استانداردسازی تجاری و کالایی با اتحادیه اوراسیا فعال شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراسم بزرگداشت روز جهانی استاندارد با حضور رئیس جمهور بر اهمیت و نقش کلیدی استانداردسازی در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور تاکید کرد و گفت: استاندارد باید به عنوان یک شریک راهبردی در صنعت و توسعه ملی تلقی شود و نقش آن در حفظ حقوق مردم، تضمین کیفیت کالاها و ارتقا صادرات غیرنفتی برجسته است.

وی افزود: در گذشته نگاه سنتی به استاندارد، آن را مانعی می‌دانست، اما امروز این دیدگاه تغییر یافته و استاندارد به عنوان زبان مشترک و معیار جهانی کیفیت شناخته می‌شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت بر ضرورت استانداردسازی حوزه خدمات که سهم بزرگی در تولید ناخالص داخلی دارد، تاکید کرد و گفت: حوزه‌هایی مانند حمل‌ونقل، گردشگری، تجارت الکترونیک و فناوری‌های نو نیازمند استانداردسازی است تا بتواند در بازارهای منطقه و جهان رقابت کند و صادرات را افزایش دهد.

وی با اشاره به همکاری‌های بین‌المللی و همسان‌سازی استانداردها با کشورهای همسایه و اتحادیه اوراسیا اشاره کرد و گفت: جلساتی در پایان مهر ماه در روسیه داشتیم که در آن ۱۶ کمیته از جمله کمیته استاندارد، در حال همسان‌سازی استانداردهای تجاری و کالایی هستند.

وی خواستار تشکیل کمیته‌ای متشکل از وزرا و دستگاه‌های مرتبط (اقتصاد، گمرک، خارجه و سازمان استاندارد) برای تسریع این فرآیند شد تا بتوان در مدت کوتاهی، استانداردهای مشترک را نهایی و به اتحادیه اوراسیا اعلام کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ابراز کرد: این اقدام می‌تواند تسهیل در تشریفات گمرکی، استانداردسازی و لجستیک را در پی داشته باشد و نقش مهمی در افزایش صادرات غیرنفتی کشور ایفا کند.

وی با بیان اینکه عمده ارتقای صادرات غیر نفتی کشور در تبادل با کشورهای اتحادیه اوراسیا بوده است گفت: ما در ابتدای امسال با کاهش ۲۴ درصدی صادرات غیرنفتی روبرو بودیم که در همکاری با اتحادیه اوراسیا توانسته‌ایم این روند منفی را کاهش دهیم.

اتابک از همراهی رئیس جمهور در حوزه استاندارد قدردانی و درخواست کرد که روند شورای عالی استاندارد را تسریع کنیم تا همکاری‌های بیشتری با اتحادیه اوراسیا برقرار شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت بر نقش بخش خصوصی در تحقق اهداف صادراتی تأکید کرد و گفت: بدون مشارکت فعال بخش خصوصی، این اهداف محقق نخواهد شد.

وی با بیان اینکه وزارت صمت و سازمان ملی استاندارد، مجری و راهبر تولید و صادرات کالا و خدمات ایرانی است، گفت: حمایت و همکاری همه‌جانبه در جهت ارتقا کیفیت و رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی برای حضور در بازارهای جهانی ضروری است و مشارکت بخش خصوصی در این موفقیت نقش برجسته‌ای دارد و امیدواریم توان رقابت بر پایه کیفیت را در کشور گسترش دهیم.