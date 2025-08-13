فولاد و پتروشیمی محور تحقق ۵۰ درصد اهداف موافقتنامه با اوراسیا

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست آشنایی با ظرفیتهای موافقتنامه تجارت آزاد با اوراسیا در حوزه محصولات پتروشیمی و فولاد با حضور محمدعلی دهقان دهنوی رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، فرزاد پیلتن مشاور رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، الهام حاجی کریمی سرپرست دبیرخانه موافقتنامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و جمعی از فعالان حوزه فولاد و پتروشیمی در سالن مروارید خلیج فارس واقع در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران برگزار شد.
در ابتدای نشست دهقان دهنوی ابعاد موافقتنامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، را بیسابقه توصیف کرد و افزود: در این سند تجاری تعرفه ۸۷ درصد از کالاها صفر شد و این اتفاق برای نخستین بار در ایران رخ داده است چرا که چنین موافقتنامهای مسبوق به سابقه نبوده است؛ در گذشته موافقتنامه تجارت ترجیحی ایران با سایر کشورها از جمله اتحادیه اوراسیا منعقد شده بود و این موافقتنامهها نیز منتج به نتایج قابل قبولی و گسترش حجم تجارت با این منطقه شده بود.
وی با اشاره به اجرای این سند از ۲۵ اردیبهشت سال جاری، گفت: موافقتنامههای تجاری میتواند توأمان دارای فرصتها و تهدیدها باشند؛ در مجموع توسعه تجارت، خروجی موافقتنامهها هستند به بیان دیگر، در موافقتنامههای تجاری بازی با جمع صفر نیست و جمع آن مثبت است و وضع هر دو طرف بهبود پیدا میکند اما کسی در این میان میتواند از این سند بهره بگیرد که از فرصتهای خود بیشتر استفاده و نقاط آسیبپذیر را ترمیم کند.
به گفته معاون وزیر صمت؛ فولاد و پتروشیمی ۲ صنعت بزرگ و پیشران تولید و صادرات کشور است؛ از اینرو این سلسله جلسات را با این دو صنعت آغاز کردیم چراکه ۵۰ درصد اهداف ما با این صنایع محقق میشود و اگر فرصتیهای در موافقتنامه وجود داشته باشد بدون شک بخش قابل توجهی از آن متوجه این دو بخش است.
دهقان دهنوی خواستار همراهی حرکت بخش خصوصی و دولت در مسیر توسعه تجارت شد و اضافه کرد: فرصتها باید با یکدیگر شناسایی شوند و اگر مانعی در این مسیر وجود دارد و سازمان توسعه تجارت برای رفع آنها تلاش خواهد کرد و در این مسیر شما نیز با توسعه روابط تجاری با این منطقه ظرفیت موافقتنامه را فعال کنید.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با تاکید بر اینکه انتظار داریم بخش خصوصی در اوراسیا فعال شوند، گفت: در اوراسیا فرصتهای خوبی نهفته است و گزارشی در سازمان توسعه تجارت ایران تهیه شده است که نشان میدهد که صادرات کدام محصول را میتوان در آنجا افزایش داد؛ بخشخصوصی باید به حداکثرسازی سود بنگاه متمرکز شود و از سوی دیگر سیاستگذاریها باید به نحوی انجام شود که بخش خصوصی بهدنبال منافع خود رود و در این بین منافع جمعی یعنی اشتغال، رونق اقتصادی، ورود ارز نیز به کشور محقق شود.
وی با تاکید بر اینکه ویژگی بازارها با یکدیگر متفاوت است، تصریح کرد: صادرات به روسیه یکی از سودآورترین حوزههایی است که میتوان در آن کار کرد از اینرو مطالعات در این حوزه را گسترش خواهیم داد.
موافقتنامه تجارت آزاد با اوراسیا ۱۱ فصل دارد
همچنین در ادامه این نشست حاجی کریمی با اشاره به انعقاد موافقتنامه تجارت آزاد بینایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، گفت: سند تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا پس از حدود بیش از ۲ سال مذاکره در دی ماه ۱۴۰۲ امضا شد. اجرایی شدن موافقتنامه یاد شده این نوید را میدهد که باتوجه به فراهم شدن زمینه همکاری فیمابین و عزم و اراده مقامات کشورهای عضو اتحادیه و کشورمان و همچنین کمیسیون اقتصادی اوراسیا به عنوان نهاد مسئول آن اتحادیه، در آینده نزدیک میتوان شاهد توسعه تجارت فیمابین ایران و آن اتحادیه باشیم.
به گفته این مقام مسئول در سازمان توسعه تجارت ایران؛ موافقتنامه تجارت آزاد ایران و اوراسیا دو ماه پس از اعلام تصویب آن در مراجع قانونی کشورهای عضو اتحادیه و ایران در ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۴ اجرایی شد.
سرپرست دبیرخانه موافقتنامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، با بیان اینکه متن موافقتنامه مشتمل بر ۱۱ فصل است، گفت: مقدمه، تجارت کالا، چاره کارهای تجاری، اقدامات فنی، اقدامات بهداشتی، قواعد مبدا، همکاری گمرکی، حل و فصل اختلافات، خرید دولتی، همکاریهای بخشی در حوزههای حمل و نقل، MSME، انرژی، صنایع خودرو، مناطق آزاد تجاری، مقررات پایانی ۱۱ فصل این سند را تشکیل میدهد.
