به گزارش خبرنگار مهر، با پایان رقابت‌های انتخابی تیم ملی اسکواش مردان چهار بازیکن برتر این مرحله معرفی شدند.

در پایان این مسابقات پویا شفیعی‌فرد با عملکردی درخشان در صدر جدول قرار گرفت و عنوان بهترین بازیکن انتخابی را از آن خود کرد. سپهر اعتمادپور نیز در جایگاه دوم ایستاد.

همچنین علیرضا شاملی و سمیع‌الله قاصد آبای به ترتیب در رتبه‌های سوم و چهارم قرار گرفتند تا ترکیب چهار بازیکن برتر انتخابی تیم ملی اسکواش ایران تکمیل شود.

تیم ملی اسکواش کشورمان با هدایت محسن غلام‌نژاد خود را برای حضور در رقابت‌های قهرمانی جهان به میزبانی هند آماده می‌کند.

رقابت های قهرمانی جهان به شکل تیمی برگزار می‌شود و هر تیم شامل دو بازیکن مرد و دو بازیکن زن خواهد بود.

تیم ملی اسکواش ایران قرار است پس از ۱۷ سال غیبت در رقابت‌های قهرمانی جهان شرکت کند.