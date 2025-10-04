محسن غلامنژاد در گفتگو با خبرنگار مهر درباره حضور تیم ملی اسکواش ایران در مسابقات قهرمانی جهان پس از ۱۷ سال غیبت اظهار کرد: برای انتخابی تیم ملی ۱۱ بازیکن دعوت کردیم که از این میان ۹ نفر اعلام آمادگی کردهاند. به زودی مسابقات انتخابی برگزار میکنیم و نفرات نهایی تیم مشخص خواهند شد. برای رقابتهای قهرمانی جهان میتوانیم دو بازیکن مرد و دو بازیکن زن اعزام کنیم. سایر ورزشکارانی که در انتخابی حضور دارند خود را برای قهرمانی آسیا که فروردین آینده به میزبانی پاکستان برگزار خواهد شد آماده خواهند کرد.
وی افزود: اردوهای تیم ملی با هدف انتخاب و آمادهسازی چهار اسکواشباز برای حضور موفق در دو رویداد مهم پیشرو یعنی قهرمانی جهان و قهرمانی آسیا ادامه پیدا خواهد کرد. حضور در مسابقات قهرمانی جهان اهمیت دارد ولی این موضوع غیر قابل انکار است که شرکت در این مسابقات یک روزه اتفاق نمیافتد. وقتی تیمی ۲۰ سال در رقابتهای جهانی شرکت نکرده باشد بازیکنان نیاز دارند تجربه کسب کنند تا بتوانند نتایج مطلوب بگیرند. هدف ما این است که بازیکنان بتوانند با ورزشکاران حرفهای دنیا بازی کنند و هیچ جایگزینی برای این تجربه وجود ندارد.
جزئیات مسابقات قهرمانی جهان و ساختار تیمی
سرمربی تیم ملی اسکواش درباره رقابتهای قهرمانی جهان گفت: این رقابتها به شکل تیمی برگزار میشود که شامل دو بازیکن مرد و دو نفر زن خواهد بود. مسابقات در هند برگزار میشود و تمام کشورهای جهان در آن حضور دارند. امتیازها بر اساس عملکرد تیمی محاسبه میشود. این سبک مسابقه کاملاً جدید و تجربه ارزشمندی برای بازیکنان ما است.
او ادامه داد: این حضور فرصتی ارزشمند است چرا که بازیکنان علاوه بر رقابت با تیمهای دیگر میتوانند با هماهنگی ما چند جلسه تمرینی مشترک با ورزشکاران سایر کشورها داشته باشند؛ موضوعی که افق دید آنها را گسترش میدهد و تجربه بینالمللیشان را به شکل قابلتوجهی افزایش میکند.
برنامههای جایگزین پس از لغو اعزام به فرانسه
سرمربی تیم ملی اسکواش درباره لغو اعزام سپهر اعتمادپور به فرانسه و برنامههای جایگزین توضیح داد: با وجود تمام تلاشها سفارت فرانسه پاسخ ما را نداد و پیگیریهای وزارت امور خارجه هم هیچ نتیجهای نداشت. به همین دلیل مسابقات سنگاپور با جایزه ۳۰۰۰ دلاری از ۱۵ تا ۱۸ آبان به عنوان جایگزین برای این ملی پوش در نظر گرفته شده است. البته مسابقات آلمان هم وجود داشت اما به بازیکنان توصیه کردم ترجیحاً شرکت نکنند.
وی درباره دلیل این توصیه به ملی پوشان گفت: این رقابتها در رنکینگ جهانی بازیکنان حرفهای تأثیر مستقیم دارند و دارای امتیاز بینالمللی هستند اما متأسفانه مشکلات ما برای حضور در آنها بسیار زیاد است. یکی از اصلیترین مسائل صدور ویزا است؛ به تیم ایران ویزا نمیدهند و در چنین شرایطی ناچاریم به انجمن حرفهای اسکواشبازان جهان توضیح دهیم که چرا نتوانستیم در مسابقات حاضر شویم. ارائه اسناد و پیگیری این موضوع زمان و انرژی زیادی از ما میگیرد.
برگزاری مسابقات بینالمللی در ایران و صرفهجویی مالی
غلامنژاد درباره برگزاری رقابتهای دارای امتیاز بینالمللی در کیش گفت: متأسفانه طی دو سال اخیر به دلیل محدودیتها امکان میزبانی مسابقات بینالمللی با حضور بازیکنان خارجی را نداشتهایم. با این حال این رویدادی که قرار است در کیش برگزار شود در شرایط فعلی فرصتی ارزشمند برای بازیکنان داخلی ایجاد میکند. اگر بتوانیم مسابقاتی مشابه با رویدادهای خارجی و با همان میزان جوایز دلاری در ایران برگزار کنیم تعداد بیشتری از ورزشکاران میتوانند امتیاز کسب میکنند. بهعنوان مثال مسابقه ۳۰۰۰ دلاری سنگاپور اگر در ایران برگزار شود دستکم ۱۰ بازیکن ایرانی میتوانند از آن استفاده کنند؛ اتفاقی که علاوه بر افزایش سطح فنی صرفهجویی مالی قابلتوجهی نیز به همراه دارد.
وی در پایان گفت: هدف ما فراهم کردن تجربه و رقابت در سطح جهانی برای بازیکنان است تا بتوانند در آینده نتایج بهتری کسب کنند. امیدواریم با همکاری مسئولان و رفع محدودیتها بتوانیم این مسابقات را با کیفیت بالاتر و در شرایط بهتر برگزار کنیم.
