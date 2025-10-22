  1. ورزش
۳۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۵۲

قهرمانی اعتمادپور و اقتداری در رقابت‌های جایزه بزرگ اسکواش کیش

سپهر اعتمادپور و فرشته اقتداری با برتری برابر حریفان خود در رقابت‌های جایزه بزرگ اسکواش کیش عنوان قهرمانی را کسب کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های جایزه بزرگ اسکواش مردان و بانوان کیش از ۲۷ تا ۳۰ مهر در سالن اسکواش مجموعه ورزشی المپیک کیش برگزار شد و با معرفی قهرمانان به کار خود پایان داد.

در بخش مردان سپهر اعتمادپور در دیدار نهایی موفق شد با نتیجه قاطع ۳ بر صفر برابر علیرضا شاملی به برتری دست یابد و عنوان قهرمانی این دوره را از آن خود کند. علیرضا شاملی نایب‌قهرمان شد و پویا شفیعی‌فر و نوید ملک‌ثابت به‌صورت مشترک در جایگاه سوم ایستادند.

در بخش بانوان نیز فرشته اقتداری با پیروزی ۳ بر صفر برابر نازنین تقی‌نژاد عنوان قهرمانی را کسب کرد. نازنین تقی‌نژاد نایب‌قهرمان شد و نارگل رمضان‌زاده و نرگس سلطانی به‌صورت مشترک در جایگاه سوم قرار گرفتند.

