به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای جایزه بزرگ اسکواش مردان و بانوان کیش از ۲۷ تا ۳۰ مهر در سالن اسکواش مجموعه ورزشی المپیک کیش برگزار شد و با معرفی قهرمانان به کار خود پایان داد.
در بخش مردان سپهر اعتمادپور در دیدار نهایی موفق شد با نتیجه قاطع ۳ بر صفر برابر علیرضا شاملی به برتری دست یابد و عنوان قهرمانی این دوره را از آن خود کند. علیرضا شاملی نایبقهرمان شد و پویا شفیعیفر و نوید ملکثابت بهصورت مشترک در جایگاه سوم ایستادند.
در بخش بانوان نیز فرشته اقتداری با پیروزی ۳ بر صفر برابر نازنین تقینژاد عنوان قهرمانی را کسب کرد. نازنین تقینژاد نایبقهرمان شد و نارگل رمضانزاده و نرگس سلطانی بهصورت مشترک در جایگاه سوم قرار گرفتند.
نظر شما