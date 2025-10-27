فرشته اقتداری ملی‌پوش اسکواش زنان ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره ارزیابی خود از نتیجه به دست آمده در مسابقات اسکواش ۱۵ هزار دلاری بین‌المللی PSA ژاپن گفت: مسابقه ژاپن برای من بسیار مهم بود هم به دلیل امتیاز بالای آن و هم اینکه دو مسابقه‌ای که پارسال شرکت کرده بودم در شهریور و مهر یکی در هند و دیگری در آفریقا بود از پروفایل PSA حذف شده بود و رنکینگ من از حدود ۲۰۰ به ۲۵۰ رسیده بود. بنابراین مسابقه ژاپن برای من اهمیت زیادی داشت تا بتوانم امتیاز بیشتری کسب کرده و رنکینگ خود را دوباره ارتقا دهم.

وی افزود: متأسفانه ویزای من بسیار دیر صادر شد و دوشنبه بعد از ظهر رسید در حالی که بلیت سفرم برای سه‌شنبه صبح بود. به همین دلیل مجبور شدم سه‌شنبه صبح سفر کنم و چهارشنبه ساعت حدود ۷ به هتل رسیدم. پنجشنبه بازی داشتم و این شرایط سفر اختلاف ساعت با ژاپن که حدود پنج ساعت با ما تفاوت داشت و نیاز به سازگاری با شرایط آب و هوا و زمین همه باعث شد که شرایط برای من سخت شود و در راند اول بازی را ببازم. با این حال توانستم امتیاز قابل توجهی کسب کنم و رنکینگ‌ام از ۲۵۰ به ۲۲۶ ارتقا پیدا کند.

اقتداری درباره جایزه بزرگ کیش و کیفیت این مسابقات عنوان کرد: این مسابقات به عنوان نشنال کلوز در سایت PSA ثبت شده است و بازیکنانی که عضو PSA هستند با هر برد و باخت امتیاز کسب می‌کنند. هنوز سایت PSA به‌روزرسانی نشده است تا نتایج مسابقه مشخص شود اما امیدواریم در روزهای آینده اطلاعات کامل ثبت شود و ما بتوانیم در این مسابقه داخلی حداقل امتیاز لازم را کسب کنیم. ولی در مجموع رقابت‌های خوبی بود و از نظر فنی نیز سطح کیفی خوبی داشت.

ملی‌پوش اسکواش ایران درباره مسابقات پیش رو توضیح داد: مسابقه پیش روی ما بازی‌های جهانی تیمی است که از ۱۸ آذر در هند برگزار می‌شود. این مسابقات تیمی است و شامل بخش آقایان و بانوان می‌شود. مسابقات به این صورت است که ترکیب تیم می‌تواند شامل دو پسر یا یک دختر و دو پسر یا دو دختر و یک پسر باشد و امتیاز هر بازیکن در بخش انفرادی برای کل تیم محسوب می‌شود. این نوع مسابقه را برای اولین بار تجربه می‌کنیم و اردوهای آماده‌سازی از ۱۷ آبان در تهران برگزار خواهد شد تا بتوانیم با آمادگی کامل در مسابقه حاضر شویم.

وی در مورد زمان دقیقاً برگزاری رقابت‌های انتخابی تیم ملی برای حضور در این مسابقات افزود: با توجه به اینکه من در مسابقه ژاپن حضور داشتم مربیان نتوانستند انتخابی جداگانه برگزار کنند و بنابراین ترکیب تیم برای مسابقات قهرمانی آسیایی تیمی دختران که در فروردین ماه برگزار می‌شود بر اساس نتایج مسابقه قبلی مشخص شد. انتخابی پیش رو از دهم تا هفدهم برگزار خواهد شد و امیدوارم بتوانیم نتایج خوبی در این مسابقات تیمی کسب کنیم.

وی در پایان خاطر نشان کرد: با توجه به ترکیب تیم و اهمیت نتیجه هر بازیکن امیدوارم بتوانیم در بازی‌های جهانی عملکرد قابل قبولی داشته باشیم و اتفاقات خوبی رقم بزنیم.