شادی مهینی سرمربی تیم ملی فوتبال نوجوانان دختران ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره عملکرد تیمش در مرحله مقدماتی جام ملتهای آسیا گفت: با وجود اینکه موفق به صعود نشدیم اما دو دیدار بسیار خوب برابر کویت و عربستان برگزار کردیم و از نظر فنی از عملکرد بازیکنانم رضایت دارم.
وی با اشاره به دشواریهای موجود در فوتبال پایه ایران اظهار داشت: رده سنی نوجوانان در ایران با محدودیتهای زیادی مواجه است. متأسفانه باشگاههای ما کمتر به این رده سنی میپردازند و تمرکز اصلیشان روی لیگ برتر و لیگهای دسته اول و دوم است. در نتیجه ساختار باشگاهی برای پرورش بازیکنان نوجوان هنوز ضعیف است.
مهینی افزود: در حال حاضر تنها باشگاههایی مانند سپاهان و گلگهر سیرجان بهصورت فعالتر در فوتبال پایه کار میکنند. البته آکادمیها و مدارس فوتبال فعالیت دارند اما مسابقات رسمی برای نوجوانان بسیار محدود است. در طول سال فقط یک تورنمنت با حضور حدود ۸ تا ۱۰ تیم برگزار میشود که آن هم به شکل دورهای است و ساختار لیگ واقعی ندارد.
سرمربی تیم ملی نوجوانان با اشاره به تلاشهای اخیر فدراسیون گفت: خوشبختانه خانم شجاعی با جدیت روی توسعه فوتبال پایه تمرکز کردهاند و برنامه استعدادیابی از رده سنی زیر ۱۵ سال در سراسر کشور آغاز شده است. امیدوارم در یکی دو سال آینده بتوانیم دایره انتخاب بازیکنان را گسترش دهیم و روند بهتری در تیمهای پایه داشته باشیم.
وی ادامه داد: در حال حاضر برای تشکیل تیم ملی مجبوریم بازیکنان مستعد را از فوتبال یا فوتسال شناسایی کنیم و پس از جذب به آنها آموزشهای لازم را بدهیم. این در حالی است که در کشورهای دارای ساختار قوی بازیکنان از مسیر باشگاهی و رقابتهای منظم رشد میکنند.
مهینی خاطر نشان کرد: با وجود همه این سختیها ولی خوشحالم که تقریباً تمام بازیکنان تیم پس از بازگشت از رقابتها جذب باشگاهها شدهاند و مشغول بازی هستند. این نشان میدهد مسیر درستی را طی میکنیم و انگیزه بازیکنان برای ادامه فوتبال حرفهای بالاست.
سرمربی تیم ملی نوجوانان تاکید کرد: مهمترین مسئله در بخش تیم نوجوانان این است که ما برای این رده سنی استعدادیابی برگزار میکنیم در حالی که باید مسابقات انتخابی داشته باشیم. استعدادیابی باید برای رده زیر ۱۲ سال انجام شود اما در رده نوجوانان ملاک اصلی باید عملکرد بازیکنان در مسابقات رسمی باشد.
وی افزود: با وجود تمام محدودیتها ما تلاش میکنیم کار را ادامه دهیم و امیدواریم در بلندمدت به نتیجه دلخواه برسیم. هدف ما این است که با برنامهریزی دقیق تیمی بسازیم که در آینده بتواند در سطح قاره و جهان رقابت کند.
سرمربی تیم ملی نوجوانان درباره قانون جدید کنفدراسیون فوتبال آسیا اظهار داشت: AFC اخیراً تصویب کرده که مسابقات جام جهانی نوجوانان هر سال برگزار شود نه هر چهار سال یکبار؛ این تغییر به نفع تیمهایی مثل ایران است چون اگر در یک سال به نتیجه نرسیم سال بعد بلافاصله میتوانیم دوباره برای حضور در جام جهانی تلاش کنیم.
مهینی ادامه داد: ما برای حضور در مسابقات جام ملتهای آسیا ۲۰۲۶ که به میزبانی چین برگزار خواهد شد خیلی تلاش کردیم ولی در نهایت موفق به صعود نشدیم. هنوز مشخص نیست چند تیم از میان تیمهای حاضر در جام ملتها به جام جهانی راه پیدا میکنند ولی هدف اصلی ما حضور در این رقابتهاست و من باور دارم بازیکنان ایرانی پتانسیل رسیدن به این سطح را دارند.
وی با تأکید بر اهمیت برنامهریزی بلندمدت خاطرنشان کرد: شاید در سه دوره ابتدایی نتوانیم به نتیجه دلخواه برسیم اما اگر کارها طبق برنامه پیش برود قطعاً در دورههای بعدی میتوانیم در جمع تیمهای حاضر در جام جهانی قرار بگیریم.
سرمربی تیم ملی نوجوانان درباره عملکرد تیمش در مسابقات مقدماتی جام ملتها گفت: در گروه سختی قرار داشتیم اما موفق شدیم دو پیروزی ارزشمند برابر عربستان میزبان و کویت کسب کنیم. متأسفانه در دیدار سوم برابر لبنان شکست خوردیم و از صعود بازماندیم. شرایط آبوهوایی بسیار سخت بود و تأثیر زیادی روی عملکرد بازیکنان گذاشت. تنها بازی ما که در ساعت ۲۰:۳۰ برگزار شد دیدار با عربستان بود و دو مسابقه دیگر در گرمای بعدازظهر برگزار شدند.
وی افزود: هوا آنقدر گرم بود که بازیکنانم بین دو نیمه مجبور شدند لباسهای خود را کاملاً تعویض کنند. از طرف دیگر بازیها یک روز در میان برگزار میشد و بازیکنان فرصت کافی برای ریکاوری نداشتند. همین موضوع باعث شد در دیدار آخر برابر لبنان از نظر جسمی در شرایط مطلوبی نباشیم. البته اشتباهات فردی برخی از بازیکنان نیز بیتأثیر نبود و متأسفانه دو گل مشابه را به همین دلیل دریافت کردیم. با این حال به هیچ عنوان قصد ندارم شکست را به گردن یک نفر بیندازم؛ این نتیجه حاصل عملکردی کاملاً تیمی بود.
مهینی درباره احساسش پس از پایان رقابتها گفت: هنوز پذیرش این موضوع که برخلاف ادوار گذشته نتوانستیم به جام ملتها صعود کنیم برایم سخت است و حس خوبی نسبت به آن ندارم. قبل از اعزام تیم فرصت برگزاری دو دیدار تدارکاتی با قرقیزستان و اردن را داشتیم که متأسفانه شرایط فراهم نشد تا تیم را محک بزنیم و با آمادگی بهتری راهی مسابقات شویم.
وی در پایان درباره آینده کاری خود اظهار داشت: قرارداد من تا پایان مسابقات بود و ادامه همکاری بستگی به تصمیم فدراسیون فوتبال و فریده شجاعی دارد. درباره برنامههای بعدی تیم ملی نوجوانان نیز فدراسیون تصمیمگیرنده است.
نظر شما