مهینی: آینده‌ سازان فوتبال بانوان ارزیابی می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، شادی مهینی، سرمربی تیم فوتبال زیر ۱۵ سال دختران گفت: رقابت با تیم‌های تاجیکستان و قرقیزستان و ازبکستان باعث می شود تا ملی پوشان تجربه کسب کنند و کادر فنی بازیکنان را محک بزند.

وی ادامه داد: باتوجه به اینکه در این رده سنی نیاز به استعدادیابی داشتیم در رقابتهای المپیاد که به میزبانی کردان بود ۴۰ بازیکن را انتخاب و به اردوی اول دعوت کردیم. ۳۴ بازیکن و ۶ دروازبان در اردوی اول زیر نظر کادر فنی تمرین کرده و در اردوی دوم که متصل به اعزام است ۲۶ نفر را انتخاب کردیم تا کارهای تکنیکی وتاکتیکی را کار کنیم.

مهینی در ادامه بیان کرد: این بازیکنان نیاز به کسب تجربه دارند تا بتوانند بهترین عملکرد را در آینده داشته باشند. در واقع در مسابقات کافا به نتیجه فکر نمی کنیم و این بازیهای باعث می شود تا آینده های فوتبال بانوان ارزیابی می شوند.

وی در پایان گفت: ازبکستان سبک بازی اروپایی دارد و قوی است، تیم قرقیزستان هر سال شرکت می کند اما سطح شان مقداری ضعیف تر است و تیم تاجیکستان حریف سر سختی برایمان محسوب می شود. مسابقات کافا بیشتر جنبه محک و ارزیابی بازیکنان است تا بتوانیم پشتوانه سازی خوبی برای تیم ملی زیر ۱۶ سال را که در سال آینده رقابتهای مقدماتی آسیا دارد، آماده کنیم.