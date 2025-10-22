گلر تیم ملی فوتسال: پیروزی برابر روسیه فشار روانی را از تیم برداشت

زهرا لطفآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره دیدارهای تدارکاتی اخیر تیم ملی مقابل روسیه اظهار کرد: تیم روسیه نسبت به آخرین باری که حدود سه یا چهار سال پیش با آنها بازی داشتیم تغییرات زیادی کرده بود. ترکیب تیمشان تقریباً بهطور کامل دگرگون شده و سطح بازیشان هم نسبت به گذشته خیلی بالاتر رفته بود. بازیشان به فوتبال اروپا نزدیکتر شده و حتی در برخی دقایق شبیه به سبک اسپانیا بازی میکردند.
وی افزود: تیم ملی برای این دو دیدار تدارکاتی با ۱۵ بازیکن به روسیه اعزام شد که دو نفر از آنها برای نخستینبار تجربه حضور در تیم ملی را داشتند. خوشبختانه همه بازیکنان عملکرد خوبی داشتند و کادر فنی هم توانست از تمام نفرات استفاده کند. با توجه به نتیجه و بازخوردها اعضای فنی از عملکرد تیم راضی بودند.
دروازهبان تیم ملی فوتسال زنان ادامه داد: اتفاق مهم و تاریخی این اردوی تدارکاتی این بود که برای نخستینبار توانستیم در خاک روسیه این تیم را شکست دهیم. این برد برای ما که مدت طولانی در شرایط سخت تمرین و بدنسازی بودیم بسیار ارزشمند بود. این بازی سخت باعث شد سطح آمادگیمان برای جام جهانی مشخص شود و خوشبختانه به آن چیزی که میخواستیم نزدیک شدیم.
وی تاکید کرد: این پیروزی آخر از نظر روحی و روانی فشار زیادی را از روی تیم برداشت و باعث شد با انگیزه و روحیهای بالا به ایران برگردیم. قرعه ما در جام جهانی بسیار سخت است اما با همدلی و تلاش جمعی میخواهیم اتفاقی تاریخی رقم بزنیم. از این پس همه چیز به تلاش خودمان و خواست خدا بستگی دارد.
لطفآبادی درباره برنامههای آینده تیم ملی و دیدارهای دوستانه پیش از جام جهانی گفت: بر اساس برنامهریزی انجامشده قرار است ده روز پیش از آغاز جام جهانی در کشور فیلیپین دو بازی تدارکاتی با تیمهای کانادا و لهستان داشته باشیم. قطعاً این دیدارها بسیار مفید خواهند بود. همانطور که میدانید بهدلیل شرایط خاص کشورمان برخی تیمها تمایلی به سفر به ایران ندارند و این بازیها در فیلیپین فرصت خوبی برای آمادهسازی است.
وی افزود: هرچه بازی دوستانه بیشتری داشته باشیم اشتباهاتمان زودتر مشخص میشود و میتوانیم پیش از شروع مسابقات اصلی آنها را برطرف کنیم. در جام جهانی تیمی موفق خواهد بود که کمتر اشتباه کند. به همین دلیل این برنامه تصمیمی هوشمندانه و مثبت است و امیدوارم به روند آمادهسازی ما کمک کند.
دروازهبان تیم ملی درباره دیدار احتمالی با بحرین در جزیره کیش نیز اظهار کرد: تا این لحظه اطلاع دقیقی ندارم ولی احتمال لغو این دیدار زیاد است. هنوز خبر رسمی در اینباره به ما داده نشده است.
لطفآبادی در ادامه درباره شرایط لیگ برتر فوتسال زنان و رقابت تیمها برای قهرمانی گفت: واقعیت این است که امسال با افزایش تعداد تیمها شرایط کمی متفاوت شده و هنوز لیگ به ثبات کامل نرسیده است. ما در تیم نفت آبادان بهعنوان تیم قهرمان همیشه تحت فشار هستیم و طبیعتاً به دنبال تکرار عنوان قهرمانی هستیم. با این حال ترکیب تیم ما در دو سال اخیر تغییراتی داشته و برخی از بازیکنانمان به استقلال پیوستند. بنابراین کارمان سختتر شده است.
وی ادامه داد: با این حال بازیکنان جدید خوبی جذب کردهایم و تیممان نیاز به هماهنگی بیشتر دارد. در باخت هفته گذشته کمی بدشانسی آوردیم و نتوانستیم شرایط بازی را کنترل کنیم. اخراج من هم باعث شد تیم از تمرکز خارج شود و نتوانیم نتیجه مورد نظر را بگیریم. البته عوامل مختلفی در نتیجه مؤثر بودند؛ از جمله هماهنگی بازیکنان و شرایط جوی که واقعاً آزاردهنده بود.
دروازهبان تیم نفت آبادان در پایان تصریح کرد: در دو قهرمانی گذشته هم در طول فصل شکست داشتیم ولی در نهایت موفق شدیم به عنوان قهرمانی برسیم. گاهی یک شکست در ابتدای راه باعث میشود تیم تلنگری بخورد و هوشیارتر شود. بهنظرم این اتفاق برای ما لازم بود. حالا با آگاهی بیشتر مسیرمان را ادامه میدهیم و سعی میکنیم به هدف نهاییمان برسیم.
نظر شما