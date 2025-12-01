به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالینژاد شامگاه یکشنبه در آئین تجلیل از مدالآوران ایرانی مسابقات جهانی مهارت بریکس با اشاره به حضور افتخارآفرین جوانان ایرانی در جمع قدرتهای بزرگ فناوری جهان اظهار کرد: نسل جدید مهارتمحور ایران نشان داد هرگاه اعتماد و فرصت در اختیار جوانان قرار گیرد، دستاوردهایی رقم میخورد که سالها ماندگار میماند.
وی موفقیت دانشجویان و مهارتآموزان را صرفاً یک مدال یا رتبه ندانست و ابراز کرد: این دستاورد پیام بلندی به جهان مخابره میکند که ایران با تکیه بر سرمایه انسانی جوان و توانمند خود آماده نقشآفرینی جدی در آینده فناوریها و صنایع نوین است.
جمالینژاد از دانشگاه ملی مهارت شهید مهاجر، دانشگاه ملی مهارت انقلاب اسلامی تهران و دیگر مراکز علمی فعال در پرورش استعدادها قدردانی کرد و افزود: همراهی بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی نمونهای موفق از همکاری دولت، دانشگاه و صنعت را شکل داده است.
وی خطاب به مدالآوران گفت: این مسیر آغاز راه است و آینده به شما تعلق دارد. شما وارثان میراث علمی و هنری اصفهان هستید و همانگونه که استادان این دیار هنر و فناوری زمان خود را در هم آمیختند، امروز با فناوریهای پیشرفته شاهکارهای عصر دیجیتال را خلق میکنید.
جمالینژاد در ادامه با اعلام پیشنهاد اعطای عنوان «سفیر فناوری و مهارت اصفهان» به مدالآوران ابراز کرد: ین اقدام مسئولیتی نمادین برای ترویج فرهنگ مهارتآموزی در میان نسل جوان ایجاد میکند.
وی همچنین برگزاری آئینهای تقدیر در مکانهای تاریخی چون عالیقاپو و چهلستون را موجب پیوند گذشته پرافتخار با آینده نوآورانه اصفهان دانست.
استاندار اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود مجموعهای از حمایتهای ملموس برای نخبگان مهارتی اعلام کرد و گفت: بسته پشتیبانی ویژه برای استعدادهای درخشان شامل ایجاد فرصت شغلی، ارتباط با شرکتهای دانشبنیان، تسهیل ثبت اختراع بینالمللی و ارائه خدمات پژوهشی در دستور کار قرار میگیرد.
وی ایجاد صندوق ضمانت وام مهارتهای آینده، ارتباطدهی نخبگان با شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و صنایع پیشرفته و نیز راهاندازی آکادمی مهارتهای آینده اصفهان را از برنامههای در دست پیگیری برشمرد.
جمالینژاد برگزاری جشنواره سالانه فناوریهای پیشرفته و شکلگیری برنامه استعدادیاری توسط قهرمانان مهارتی را گامی مهم در کشف و هدایت نسل جدید دانست و تأکید کرد: اصفهان وظیفه دارد مسیر پیشرفت و تبدیل ایده به کسبوکار را برای نخبگان جوان هموار کند.
استاندار اصفهان سخنان خود را با این جمله به پایان رساند: فرزندان برومند ایران و سرمایههای عزیز اصفهان؛ امروز شما ثابت کردید که با همت و مهارت میتوان در عرصه جهانی درخشید و ما متعهدیم زمینهای فراهم کنیم تا این توان در همین خاک به ثمر بنشیند. شما از امروز سفیران فناوری و مهارت این دیار هستید.
