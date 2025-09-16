به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالینژاد ظهر سهشنبه در نشست خبری بیست و دومین مسابقات ملی مهارت ایران که با حضور غلامحسین محمدی معاون وزیر تعاون و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور در تالار اشرف استانداری اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: مهارت و دانش دو بال توسعه پایدار به شمار میروند و اصفهان به دلیل برخورداری از ظرفیتهای علمی، صنعتی و انسانی، بستر مناسبی برای پرورش نیروی انسانی ماهر دارد.
وی افزود: با تغییرات سریع فناوری و شکلگیری شهرهای هوشمند و الکترونیک، نقش مهارتآموزی بیش از پیش اهمیت یافته است و بیتردید آینده کشور در گرو توجه جدی به مهارت و آموزشهای تخصصی خواهد بود.
استاندار اصفهان تصریح کرد: برگزاری مسابقات ملی مهارت در اصفهان فرصت ارزشمندی است تا ضمن معرفی توانمندیهای استان در حوزههای مختلف، بستری برای ارتقای کیفیت آموزشهای فنی و حرفهای در سطح ملی فراهم شود.
وی خاطرنشان کرد: اصفهان همواره در عرصههای علمی و صنعتی پیشگام بوده و میزبانی این دوره از مسابقات میتواند بر ارتقای جایگاه استان در حوزه مهارتآموزی و تربیت نیروی کار ماهر بیفزاید.
جمالینژاد تاکید کرد: نگاه ما به مسابقات ملی مهارت صرفاً رقابتی نیست، بلکه این رویداد را جشنوارهای برای نمایش توانمندی جوانان ایران و فرصتی برای تعامل استانها و ارتقای سطح علمی و مهارتی کشور میدانیم.
