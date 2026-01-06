به گزارش خبرنگار مهر، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات «دستورالعمل نظارت بر پایگاه و سکوهای نرمافزاری و اعتبارسنجی آزادکاران عضو پایگاه» را برای اجرا به کلیه دستگاههای اجرایی کشور ابلاغ کرد.
این دستورالعمل در اجرای تبصره (۱) ماده (۲) تصویبنامه شماره ۱۶۰۶۳۲/ ت ۶۰۵۸۱ ک مورخ ۲ آذر ۱۴۰۱ با موضوع «آئیننامه حمایت از آزادکاران در حوزه اقتصاد دیجیتال کشور» تدوین شده و در چهار ماده، ۱۳ تبصره و یک جدول امتیازدهی به تصویب رسیده است.
بر اساس این ابلاغیه که به امضای سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات رسیده، کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موظف به اجرای این دستورالعمل هستند.
تعریف آزادکار و پایگاه اطلاعاتی
در این دستورالعمل، آزادکار (فریلنسر) به شخص حقیقی اطلاق میشود که بدون استخدام در شرکت یا مجموعه خاص، بهصورت پروژهای و حقالزحمهای در داخل کشور برای کارفرمایان داخلی یا خارجی در حوزه فناوری اطلاعات، ارتباطات و کسبوکارهای دیجیتال فعالیت میکند.
همچنین «پایگاه» بهعنوان پایگاه داده آزادکاران فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال کشور معرفی شده است که ذیل آئیننامه حمایت از آزادکاران فعالیت میکند.
نامنویسی و اعتبارسنجی آزادکاران
مطابق ماده (۲) دستورالعمل، تمامی آزادکاران برای فعالیت رسمی باید در پایگاه ثبتنام کرده و فرآیند اعتبارسنجی را طی کنند. این اعتبارسنجی شامل دو بخش «هویت پایه» و «هویت کاربردی» است.
اعتبارسنجی هویت پایه شامل احراز هویت از طریق سازمان ثبت احوال، تطبیق شماره ملی و تلفن همراه از طریق سامانه شاهکار، تطبیق تصویر چهره، زندهسنجی مبتنی بر هوش مصنوعی و صدور گواهی امضای دیجیتال خواهد بود.
در بخش اعتبارسنجی هویت کاربردی نیز استعلام مدارک تحصیلی از وزارت آموزشوپرورش و وزارت علوم، استعلام گواهیهای فنی و حرفهای، بررسی سابقه بیمهای مرتبط از سازمان تأمین اجتماعی، سابقه مالیاتی از پایگاه اطلاعات مالیاتی کشور و همچنین بارگذاری مستندات حسن انجام کار و خاتمه قراردادهای پیشین پیشبینی شده است.
رتبهبندی آزادکاران
بر اساس ماده (۳)، آزادکاران عضو پایگاه بر مبنای شاخصهایی همچون تعداد پروژههای خاتمهیافته، سابقه و نوع بیمه، انجام پروژه در زمان مقرر، گواهی حسن انجام کار، صلاحیت فنی و حرفهای، رزومه معتبر، کیفیت نمونهکار و مدرک تحصیلی رتبهبندی میشوند.
مجموع امتیازات رتبهبندی ۱۰۰ امتیاز بوده و حداقل امتیاز لازم برای نمایش پروفایل آزادکار پس از یک سال حضور در پایگاه، ۳۰ امتیاز تعیین شده است.
ارجاع کار و انعقاد قرارداد از طریق سامانه ستاد
مطابق ماده (۴)، آزادکاران میتوانند همانند اشخاص حقوقی بهعنوان تأمینکننده خدمت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) ثبتنام کرده و دستگاههای اجرایی نیز مجاز به واگذاری پروژهها به آنها از طریق این سامانه هستند.
دستگاههای اجرایی پیش از واگذاری قرارداد موظفاند رتبه، اعتبار و ظرفیت آزادکار را از پایگاه استعلام کنند. همچنین اطلاعات بیمهای پروژهها بهصورت برخط در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار میگیرد و حق بیمه نیز طبق ضوابط، توسط کارفرما پرداخت خواهد شد.
نظارت و رسیدگی به شکایات
بر اساس تبصرههای این دستورالعمل، نظارت بر حسن اجرای آن، عملکرد پایگاه و رسیدگی به شکایات بر عهده سازمان فناوری اطلاعات ایران است و سازمان نظام صنفی رایانهای نیز موظف به همکاری در این زمینه خواهد بود.
همچنین پایگاه مکلف شده است نتایج اعتبارسنجی را بهصورت خدمات برخط در اختیار سکوهای نرمافزاری آزادکاری قرار دهد و امکان صدور گواهیهای دورهای بیمهای برای آزادکاران نیز با همکاری سازمان تأمین اجتماعی فراهم شود.
ابلاغ این دستورالعمل، گامی مهم در ساماندهی فعالیت آزادکاران، افزایش شفافیت، تسهیل همکاری دستگاههای اجرایی با فریلنسرها و توسعه اقتصاد دیجیتال کشور ارزیابی میشود.
جزئیات بیشتر در سایت https://dotic.ir/news/19910 قابل مشاهده است.
