۲۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۳۹

درخواست پلیس فتا از مردم برای شناسایی پزشک‌نمای اینستاگرامی

پلیس فتا تهران با انتشار تصویر«پژمان قدرت‌بیگی» متهم به تبلیغ غیر مجاز خدمات سلامت محور و انتشار محتوای غیر اخلاقی در فضای مجازی از مردم خواست این فرد را شناسایی کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، پلیس فتا تهران بزرگ با انتشار تصویر فردی به هویت پژمان قدرت بیگی (مشهور به پژمان بیگی) اعلام کرد، فرد مذکور که هیچگونه مدرک پزشکی ندارد، اقدام به تاسیس موسسه غیر مجاز پزشکی و تبلیغ غیر مجاز خدمات سلامت محور و انتشار محتوای غیر اخلاقی از مراجعین در پیام رسان اینستاگرام کرده است و موجبات ورود صدمات جسمی و روحی به مراجعان و مردم را فراهم آورده و هم اکنون متواری است.

لذا از شهروندان درخواست می‌شود ضمن پرهیز از مراجعه به وی یا صفحات اینستاگرامی وی، چنانچه از محل اختفای نامبرده اطلاع دارند با مراجعه به شعبه دوم بازپرسی دادسرای ناحیه ۲۶ تهران، یا پلیس فتا تهران بزرگ یا آیدی Poshtiban1445 در پیام رسان ایتا ارتباط برقرار کنند.

