۲۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۰۶

ایمن‌سازی محور چم نار – چم‌ها با نصب گاردریل در گردنه چم نار

شهرکرد- رئیس راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سامان گفت: در راستای ارتقای ایمنی تردد و کاهش حوادث جاده‌ای، عملیات نصب گاردریل در محور چم نار به چم‌ها توسط اداره راهداری سامان انجام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدامین علوی اظهار کرد: عملیات ایمن‌سازی محور چم نار به چم‌ها با اجرای پروژه نصب گاردریل در گردنه چم نار (کیلومتر ۷) به پایان رسید.

رئیس راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان سامان گفت: این اقدام با هدف افزایش ضریب ایمنی، پیشگیری از واژگونی خودروها در مسیرهای کوهستانی و صعب‌العبور و تأمین آسایش و امنیت رانندگان انجام شده است.

وی افزود: نصب گاردریل‌ها در محورهای پرخطر از جمله گردنه چم نار، نقش مؤثری در کاهش شدت تصادفات و حفاظت از جان کاربران جاده‌ای دارد.

علوی بیان کرد: اداره راهداری شهرستان سامان در قالب طرح‌های مستمر نگهداری راه‌ها، اقدامات ایمن‌سازی از جمله نصب علائم هشداردهنده، خط‌کشی محورها، اصلاح نقاط حادثه‌خیز و ساماندهی ابنیه فنی را در دستور کار خود قرار داده است.

