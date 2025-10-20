به گزارش خبرگزاری مهر، محمدامین علوی اظهار کرد: عملیات ایمنسازی محور چم نار به چمها با اجرای پروژه نصب گاردریل در گردنه چم نار (کیلومتر ۷) به پایان رسید.
رئیس راهداری و حملونقل جادهای شهرستان سامان گفت: این اقدام با هدف افزایش ضریب ایمنی، پیشگیری از واژگونی خودروها در مسیرهای کوهستانی و صعبالعبور و تأمین آسایش و امنیت رانندگان انجام شده است.
وی افزود: نصب گاردریلها در محورهای پرخطر از جمله گردنه چم نار، نقش مؤثری در کاهش شدت تصادفات و حفاظت از جان کاربران جادهای دارد.
علوی بیان کرد: اداره راهداری شهرستان سامان در قالب طرحهای مستمر نگهداری راهها، اقدامات ایمنسازی از جمله نصب علائم هشداردهنده، خطکشی محورها، اصلاح نقاط حادثهخیز و ساماندهی ابنیه فنی را در دستور کار خود قرار داده است.
