امین قوامی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: جانمایی جایگاههای پلیس راه در این استان توسط راهداری و پلیس در حال انجام است.
وی تصریح کرد: در حال حاضر ۶ جایگاه پلیس راه آماده شده و بعد از جانمایی راهداریهای شهرستانی آمادگی نصب این جایگاهها را دارند.
معاون راهداری و حمل و نقل چهارمحال و بختیاری عنوان داشت: یکی از این ایستگاهها در محور لردگان به سمت ایذه جانمایی شده و مابقی توسط همکاران پلیس راه جانمایی شده و هر جایی لازم باشد نصب میشود.
قوامی ادامه داد: آیتمهایی مانند تعداد تصادفات، حادثهخیز بودن نقاط در مسیر و… در کمیسیون مطرح میشود و پس از پیگیری از تهران توسط سازمان راهداری تامین اعتبار صورت میگیرد و ایستگاه پلیس راه احداث خواهد شد.
وی بیان داشت: تیم پلیس راه، هلال احمر، اورژانس و راهداری دستگاههای خدماترسان بوده و در واقع مکمل هستند، بنابراین سعی میشود ایستگاهها در کنار هم نصب شود.
معاون راهداری و حمل و نقل چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه نصب دوربین از وظایف ذاتی راهداری است افزود: در همین راستا درخواست هفت دوربین به سازمان ارسال شده که در مراحل تامین اعتبار بوده و به زودی نصب خواهد شد.
نظر شما