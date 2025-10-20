به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی ابراهیمی روز دوشنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی صنایع غذایی با اشاره به توانمندی‌ها و زیرساخت‌های موجود در این مجموعه افزود: آزمایشگاه‌ها و امکانات بسیار خوبی در پژوهشکده بیوتکنولوژی صنایع غذایی وجود دارد و دستاوردهای علمی آن در سطح جهانی نیز قابل توجه است.

وی خاطرنشان کرد: اخیراً چند پژوهشگر از کشور ونزوئلا برای آموزش‌های تخصصی به این مرکز ارجاع داده شدند که از دوره‌های آموزشی ارائه شده رضایت کامل داشتند.

رئیس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی کشور همچنین از انتصاب محمدامین حجازی به‌عنوان معاون پژوهشی و انتقال فناوری پژوهشگاه خبر داد و افزود: آقای حجازی به‌زودی به مجموعه پژوهشگاه کشاورزی خواهند پیوست تا از دانش و تجربیات ارزشمند ایشان بهره‌مند شویم.

وی با اشاره به تغییر مدیریت در پژوهشکده بیوتکنولوژی صنایع غذایی اظهار کرد: بزرگ‌ترین خدمت به یک مدیر، آن است که فردی توانمند و کاربلد جایگزین او شود. آقای گلکاری که به‌عنوان مدیر جدید این مجموعه منصوب شده‌اند، سابقه طولانی در حوزه پژوهش و مدیریت در پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی کشور دارند و قطعاً روزهای درخشانی پیش‌روی پژوهشکده خواهد بود.

ابراهیمی همچنین از یوسف نامی، عضو هیئت‌علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی و صنایع غذایی، به‌دلیل قرار گرفتن برای دومین سال پیاپی در فهرست دو درصد دانشمندان برتر جهان تقدیر کرد و افزود: افتخاراتی از این دست نشان‌دهنده ظرفیت علمی بالای پژوهشکده بیوتکنولوژی صنایع غذایی در تبریز است.

وی در پایان با تأکید بر نقش تبریز در توسعه علمی کشور گفت: مرکز نوآوری صنایع غذایی در تبریز می‌تواند به مرکزی برای انجام پژوهش‌های نوین و کاربردی در سطح ملی تبدیل شود.